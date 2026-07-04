El líder del mercado de semiconductores, Intel, se prepara para sorprender a los usuarios con sus futuros procesadores. Según la última información proporcionada por el insider Jaykihn, los modelos Core Ultra 5 de la familia Nova Lake-S de Intel tendrán características técnicas sin precedentes para chips de categoría media. Se espera que esto abra una nueva página en la competencia para Intel. Ixbt.com lo reporta en detalle.

Se dice que los procesadores Core Ultra 5 de nueva generación integrarán simultáneamente 22 núcleos. Esta configuración está compuesta por seis núcleos de alto rendimiento Coyote Cove (núcleos P), 12 núcleos eficientes Arctic Wolf (núcleos E) y cuatro núcleos LP-E de bajo consumo. Este enfoque permite que incluso los ordenadores de gama media ejecuten sin problemas tareas complejas y juegos exigentes.

Caché de gran capacidad y eficiencia energética

La característica principal de la serie Nova Lake-S será la tecnología bLLC (big Last Level Cache). Según los datos, los procesadores Core Ultra 5 estarán equipados con una memoria caché de 144 MB. Esta característica permite competir directamente con los procesadores gaming de la serie X3D de AMD. El tamaño del caché ofrece una gran ventaja, especialmente en los videojuegos modernos donde una alta tasa de fotogramas (FPS) es crucial.

Intel planea lanzar dos modelos principales en esta gama. El primero será un modelo de serie K con un consumo de 125 W y un multiplicador desbloqueado, mientras que el segundo será un modelo estándar que consume solo 65 W pero mantiene un alto rendimiento. Esto permite a los usuarios elegir entre ordenadores de juego con un sistema de refrigeración potente y estaciones de trabajo compactas y eficientes.

Plataforma futura y fecha de lanzamiento

Se espera que los procesadores de la gama Nova Lake-S pasen a una plataforma completamente nueva. Según ixbt.com, estos chips estarán equipados con el socket LGA1954 y funcionarán con chipsets de la serie 900. Además, se prevé que los nuevos sistemas sean compatibles con el estándar de memoria rápida DDR5-8000. Esto aumentará significativamente el ancho de banda general del ordenador.

También hay información interesante sobre los modelos insignia. Los procesadores que ocupen el nivel más alto de la familia Nova Lake-S podrían tener hasta 52 núcleos y una asombrosa memoria caché de 288 MB. Tal potencia será más que suficiente incluso para las aplicaciones profesionales más exigentes y los procesos de renderizado.

Los fans tendrán que esperar un poco para estas novedades. El debut oficial de la línea Nova Lake-S está previsto para principios de 2027. Sin embargo, Intel ya está logrando atraer la atención de los usuarios demostrando su ventaja tecnológica. La aparición de estos procesadores en el mercado uzbeko sin duda elevará a un nuevo nivel la demanda de sistemas de alto rendimiento.