Todos los emparejamientos de los octavos de final del Mundial 2026 quedan definidos

La fase de 1/16 de final de la Copa del Mundo 2026 ha concluido.

De este modo, los 16 equipos clasificados a los octavos de final y los ocho emparejamientos que se disputan un lugar en cuartos de final ya son conocidos. Los aficionados esperan una serie de enfrentamientos sin concesiones y de gran calibre.

4 de julio

22:00 — Canadá — Marruecos

Dos participantes inesperados se disputan un lugar en cuartos de final. Canadá eliminó a Sudáfrica en la ronda anterior, mientras que Marruecos venció a los Países Bajos.

5 de julio

02:00 — Paraguay — Francia

Paraguay, que eliminó a Alemania en la tanda de penales, se enfrentará a Francia, uno de los principales aspirantes al título.

6 de julio

01:00 — Brasil — Noruega

Los pentacampeones del mundo se medirán a Noruega por un lugar en la siguiente ronda.

05:00 — México — Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra también se prevé como uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final.

7 de julio

00:00 — Portugal — España

El súper partido entre los dos gigantes del fútbol de la península ibérica se ha convertido en una de las principales atracciones del torneo.

05:00 — Estados Unidos — Bélgica

Estados Unidos, uno de los anfitriones, se enfrentará a Bélgica por un lugar en cuartos de final.

21:00 — Argentina — Egipto

Argentina, uno de los equipos más fuertes del momento, intentará superar el obstáculo egipcio.

8 de julio

01:00 — Suiza — Colombia

En el último partido de los octavos de final, Suiza y Colombia se enfrentarán entre sí.

Mundial 2026. Todos los emparejamientos de los octavos de final

Canadá — Marruecos;

Paraguay — Francia;

Brasil — Noruega;

México — Inglaterra;

Portugal — España;

Estados Unidos — Bélgica;

Argentina — Egipto;

Suiza — Colombia.

Todos los horarios de los encuentros están indicados en hora de Taskent.

La Copa del Mundo entra ahora en una fase más decisiva. Tras ocho encuentros, los participantes en cuartos de final del torneo quedarán completamente definidos.