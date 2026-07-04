Todos los emparejamientos de los octavos de final del Mundial 2026 quedan definidos

·69·Deportes
Todos los emparejamientos de los octavos de final del Mundial 2026 quedan definidos

La fase de 1/16 de final de la Copa del Mundo 2026 ha concluido.

De este modo, los 16 equipos clasificados a los octavos de final y los ocho emparejamientos que se disputan un lugar en cuartos de final ya son conocidos. Los aficionados esperan una serie de enfrentamientos sin concesiones y de gran calibre.

4 de julio

22:00 — Canadá — Marruecos

Dos participantes inesperados se disputan un lugar en cuartos de final. Canadá eliminó a Sudáfrica en la ronda anterior, mientras que Marruecos venció a los Países Bajos.

5 de julio

02:00 — Paraguay — Francia

Paraguay, que eliminó a Alemania en la tanda de penales, se enfrentará a Francia, uno de los principales aspirantes al título.

6 de julio

01:00 — Brasil — Noruega

Los pentacampeones del mundo se medirán a Noruega por un lugar en la siguiente ronda.

05:00 — México — Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra también se prevé como uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final.

7 de julio

00:00 — Portugal — España

El súper partido entre los dos gigantes del fútbol de la península ibérica se ha convertido en una de las principales atracciones del torneo.

05:00 — Estados Unidos — Bélgica

Estados Unidos, uno de los anfitriones, se enfrentará a Bélgica por un lugar en cuartos de final.

21:00 — Argentina — Egipto

Argentina, uno de los equipos más fuertes del momento, intentará superar el obstáculo egipcio.

8 de julio

01:00 — Suiza — Colombia

En el último partido de los octavos de final, Suiza y Colombia se enfrentarán entre sí.

Mundial 2026. Todos los emparejamientos de los octavos de final

  • Canadá — Marruecos;

  • Paraguay — Francia;

  • Brasil — Noruega;

  • México — Inglaterra;

  • Portugal — España;

  • Estados Unidos — Bélgica;

  • Argentina — Egipto;

  • Suiza — Colombia.

Todos los horarios de los encuentros están indicados en hora de Taskent.

La Copa del Mundo entra ahora en una fase más decisiva. Tras ocho encuentros, los participantes en cuartos de final del torneo quedarán completamente definidos.

Todos los emparejamientos de los octavos de final del Mundial 2026 quedan definidos
Canadá
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Quién se queda y quién se va del Manchester City en la era Maresca?¿Quién se queda y quién se va del Manchester City en la era Maresca?Hoy, 10:01Messi no se detiene a los 39 años: líder en goleadores con 7 golesMessi no se detiene a los 39 años: líder en goleadores con 7 golesHoy, 09:46Mohamed Salah se convierte en héroe del partido con una panenkaMohamed Salah se convierte en héroe del partido con una panenkaHoy, 09:41El gol de Arias clasifica a Colombia para los octavos de finalEl gol de Arias clasifica a Colombia para los octavos de finalHoy, 09:18Argentina se salva de la sensación en el Mundial: Messi y Romero son los héroesArgentina se salva de la sensación en el Mundial: Messi y Romero son los héroesHoy, 06:12Martin Odegaard no deja el Arsenal: desmentidos los rumores con el GalatasarayMartin Odegaard no deja el Arsenal: desmentidos los rumores con el GalatasarayHoy, 02:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán