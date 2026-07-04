Revolut presenta una tarjeta bancaria original con el meme Doge de ojos iluminados

·10·Tecnología
Revolut presenta una tarjeta bancaria original con el meme Doge de ojos iluminados

Revolut, uno de los líderes del mundo fintech, ha anunciado una nueva tarjeta de débito Mastercard con un diseño único para sus clientes en Alemania. Esta tarjeta atrae la atención de muchos usuarios no solo por su apariencia visual, sino también por sus características técnicas. Su principal particularidad — durante el pago, los ojos del personaje de la tarjeta se iluminan. Ixbt.com informa al respecto.

En el anverso de la tarjeta aparece el famoso meme Doge (el perro Shiba Inu) conocido en Internet. Cuando el usuario realiza un pago sin contacto en una tienda, durante los segundos de comunicación con el terminal, dos pequeñas luces LED colocadas en el lugar de los ojos del perro se encienden. Este proceso aporta un toque especial a una operación de pago ordinaria.

Solución tecnológica y principio de funcionamiento

Es natural preguntarse cómo se alimenta un dispositivo tan pequeño. Según ixbt.com, esta tarjeta no dispone de ninguna batería o acumulador integrado. La energía necesaria para encender las luces se obtiene directamente del campo NFC del terminal de pago. La energía transmitida a través del protocolo EMV Contactless es suficiente no solo para el funcionamiento del chip y la antena, sino también para encender brevemente los LED.

Actualmente, esta tarjeta exclusiva se puede pedir a través de la aplicación Revolut por 30 euros. Cabe señalar que el servicio de entrega no está incluido en este precio y se cobra por separado. La tarjeta se emite en cantidad limitada y está dirigida principalmente a los fieles seguidores de la marca y a los entusiastas de gadgets originales.

Una oferta especial para los aficionados a las criptomonedas

No todo el mundo puede conseguir fácilmente este nuevo producto. Revolut ofrece esta tarjeta como una oferta especial exclusivamente para los clientes que utilizan la sección de criptomonedas del servicio. Al emitir la tarjeta, es necesario vincularla a una o varias carteras de criptomonedas o a una cuenta bancaria tradicional.

En el mercado financiero uzbeko también se ha prestado gran atención al diseño de las tarjetas bancarias en los últimos años. Aunque las tarjetas con LED aún no se han popularizado en nuestros bancos locales, el enfoque creativo de servicios internacionales como Revolut indica que en el futuro los productos bancarios no serán solo medios de pago, sino también accesorios únicos.

RevolutMastercardTecnologíaDogeCriptomoneda
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El gobierno indio exige un informe sobre el anonimato de Telegram y SignalEl gobierno indio exige un informe sobre el anonimato de Telegram y SignalHoy, 12:52La NASA se compromete a salvar un telescopio que cae hacia la TierraLa NASA se compromete a salvar un telescopio que cae hacia la TierraHoy, 12:43Robots humanoides Ubtech U1: realismo perfecto e inteligencia emocionalRobots humanoides Ubtech U1: realismo perfecto e inteligencia emocionalHoy, 12:23Xiaomi da un giro decisivo en el mercado con sus procesadores XringXiaomi da un giro decisivo en el mercado con sus procesadores XringHoy, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 y Flip 8: el diseño de los nuevos flagships reveladoSamsung Galaxy Z Fold 8 y Flip 8: el diseño de los nuevos flagships reveladoHoy, 11:26Estado cuántico inusual descubierto en un compuesto de plutonio: la física nuclear entra en una nueva etapaEstado cuántico inusual descubierto en un compuesto de plutonio: la física nuclear entra en una nueva etapaHoy, 10:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5