Revolut presenta una tarjeta bancaria original con el meme Doge de ojos iluminados

Revolut, uno de los líderes del mundo fintech, ha anunciado una nueva tarjeta de débito Mastercard con un diseño único para sus clientes en Alemania. Esta tarjeta atrae la atención de muchos usuarios no solo por su apariencia visual, sino también por sus características técnicas. Su principal particularidad — durante el pago, los ojos del personaje de la tarjeta se iluminan. Ixbt.com informa al respecto.

En el anverso de la tarjeta aparece el famoso meme Doge (el perro Shiba Inu) conocido en Internet. Cuando el usuario realiza un pago sin contacto en una tienda, durante los segundos de comunicación con el terminal, dos pequeñas luces LED colocadas en el lugar de los ojos del perro se encienden. Este proceso aporta un toque especial a una operación de pago ordinaria.

Solución tecnológica y principio de funcionamiento

Es natural preguntarse cómo se alimenta un dispositivo tan pequeño. Según ixbt.com, esta tarjeta no dispone de ninguna batería o acumulador integrado. La energía necesaria para encender las luces se obtiene directamente del campo NFC del terminal de pago. La energía transmitida a través del protocolo EMV Contactless es suficiente no solo para el funcionamiento del chip y la antena, sino también para encender brevemente los LED.

Actualmente, esta tarjeta exclusiva se puede pedir a través de la aplicación Revolut por 30 euros. Cabe señalar que el servicio de entrega no está incluido en este precio y se cobra por separado. La tarjeta se emite en cantidad limitada y está dirigida principalmente a los fieles seguidores de la marca y a los entusiastas de gadgets originales.

Una oferta especial para los aficionados a las criptomonedas

No todo el mundo puede conseguir fácilmente este nuevo producto. Revolut ofrece esta tarjeta como una oferta especial exclusivamente para los clientes que utilizan la sección de criptomonedas del servicio. Al emitir la tarjeta, es necesario vincularla a una o varias carteras de criptomonedas o a una cuenta bancaria tradicional.

En el mercado financiero uzbeko también se ha prestado gran atención al diseño de las tarjetas bancarias en los últimos años. Aunque las tarjetas con LED aún no se han popularizado en nuestros bancos locales, el enfoque creativo de servicios internacionales como Revolut indica que en el futuro los productos bancarios no serán solo medios de pago, sino también accesorios únicos.