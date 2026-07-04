Lamine Yamal declara abiertamente que no teme a Portugal

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Lamine Yamal declara abiertamente que no teme a Portugal

El extremo de la selección de España Lamine Yamal habló sobre el estado de ánimo de su equipo antes de los octavos de final del Mundial. La joven estrella destacó que los españoles no temen a nadie y que solo piensa en la victoria contra Portugal.

España vence a Austria con autoridad

El 2 de julio, la selección de España venció a Austria 3:0 y se clasificó para los octavos de final del Mundial.

La « Furia Roja » se medirá a Portugal, que venció a Croacia 2:1, en la siguiente ronda.

« No tememos a ningún equipo »

Según Lamine Yamal, España aún debe mejorar en todos los aspectos del juego.

« Debemos seguir creciendo en calidad de juego, intensidad y en todos los aspectos. Pero conocemos bien nuestro nivel y no tememos a ningún equipo », declaró Yamal.

Según sus palabras, España debe demostrar su fuerza en el campo.

« Somos España y debemos demostrarlo en el campo. Confiamos en nuestra fuerza ».

Enfrentarse a Ronaldo — un evento especial

El joven futbolista no ocultó que enfrentarse a Cristiano Ronaldo sería un gran honor para él.

Sin embargo, Yamal destacó que el resultado colectivo es más importante que el interés personal.

« Por supuesto, jugar contra Cristiano habría sido un honor para mí. Pero ahora solo pienso en la victoria ».

Lo importante es la victoria, no el rival

Según Yamal, la identidad del rival no tiene importancia decisiva para España.

« Qué equipo sea nuestro rival no tiene absolutamente ninguna importancia para mí », recoge Marca.

El partido entre España y Portugal será sin duda uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final del Mundial.

Lamine YamalEspañaPortugalCristiano Ronaldo
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Shuhrat Razzakov
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