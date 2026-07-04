Las chicas uzbekas ganan 5 medallas en el campeonato asiático
Los representantes del equipo de Uzbekistán participan con éxito en el Campeonato Asiático de lucha U-20 que se celebra en Tailandia.
Nuestras compatriotas en lucha femenina han obtenido 1 medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce.
Muhayo Narzilloyeva se proclama campeona de Asia
Muhayo Narzilloyeva, que compitió en la categoría de 65 kg, superó a todas sus rivales para ganar la medalla de oro.
Su victoria proporcionó a la delegación uzbeka el mejor resultado de la competición en lucha femenina.
Shokhista Shonazarova gana la medalla de plata
Shokhista Shonazarova, que compitió en los 50 kg, llegó a la final y se adjudicó la medalla de plata del campeonato asiático.
Nuestra joven deportista mostró gran talento y valentía durante la competición.
Tres de nuestras luchadoras medallistas de bronce
Otros tres representantes del equipo de Uzbekistán ganaron la medalla de bronce en sus respectivas categorías de peso:
62 kg: Feruza Qayratdinova;
68 kg: Muhayo Rahimjonova;
76 kg: Sevinchoy Polvonova.
Un resultado destacado de nuestras chicas
De este modo, el equipo uzbeko de lucha femenina logró un total de 5 medallas en un solo día.
Según el Comité Olímpico Nacional, las competiciones del campeonato asiático en Tailandia continúan.
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