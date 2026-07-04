Ancelotti revela el lugar de Neymar en la selección de Brasil

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Ancelotti revela el lugar de Neymar en la selección de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se pronunció sobre Neymar, quien juega poco por ahora en el Mundial 2026. El técnico italiano destacó que la estrella de 34 años está en buen estado físico y lista para jugar los 90 minutos completos.

Neymar solo jugó una vez en el Mundial

Neymar solo ha disputado un partido en el actual Mundial.

Entró como suplente en el minuto 76 del partido contra Escocia, que terminó 3:0 en la tercera jornada de la fase de grupos.

En el partido de octavos de final contra Japón, el delantero se quedó en el banquillo durante todo el encuentro. Brasil ganó ese partido 2:1.

«Está listo para jugar 90 minutos»

Ancelotti afirmó que el estado físico actual de Neymar le permite jugar un partido completo.

«Sí, está listo para jugar los 90 minutos completos. Por supuesto, no está satisfecho con la situación actual, pero se comporta muy bien. También trabaja de manera excelente en los entrenamientos», dijo el entrenador.

Sus compañeros respetan a Neymar

Según el seleccionador brasileño, la influencia de Neymar dentro del equipo sigue siendo muy importante.

«Neymar es muy respetado en el equipo. Es una persona abierta y sus compañeros lo quieren mucho. Su lugar en el equipo es muy importante», destacó Ancelotti.

«Posee un gran talento»

Ancelotti también reconoció las cualidades humanas de Neymar, además de su talento futbolístico.

«Posee un gran talento y, al mismo tiempo, es una persona muy humilde. Estoy muy satisfecho con él. Y, por supuesto, quiere jugar como siempre», dijo el especialista en una entrevista concedida al diario Folha de S. Paulo.

La pregunta principal que interesa ahora a los aficionados es: ¿Ancelotti le dará un lugar en el once titular a Neymar en la siguiente fase de la fase eliminatoria?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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