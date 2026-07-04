Klopp se muestra dispuesto a dirigir a la selección de Alemania

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Klopp se muestra dispuesto a dirigir a la selección de Alemania

Jurgen Klopp podría asumir el cargo de seleccionador nacional de Alemania. El reconocido técnico confirmó que han comenzado las negociaciones con la Federación Alemana de Fútbol y expresó abiertamente su disposición a cambiar radicalmente la situación del equipo.

Contrato de Nagelsmann rescindido

Tras la eliminación de la selección alemana en la primera fase de los play-offs del Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol rescindió el contrato de Julian Nagelsmann.

Posteriormente, la DFB anunció oficialmente el inicio de negociaciones con Jurgen Klopp. El propio técnico manifestó estar dispuesto a considerar la oferta.

«Todo sucedió muy rápido»

Klopp confirmó que, efectivamente, se están llevando a cabo negociaciones.

«Sí, confirmo que hay negociaciones. Todo sucedió muy rápido. Julian renunció. La Federación Alemana de Fútbol busca un nuevo entrenador y están negociando conmigo», afirmó.

El asunto del contrato con Red Bull

El exentrenador del Liverpool trabaja actualmente como jefe de fútbol de la compañía Red Bull.

Klopp señaló que, antes de aceptar el nuevo cargo, debe resolver todos los asuntos con su empleador actual.

«Para ello hace falta tiempo. Tengo un contrato vigente con Red Bull. He dicho que tengo interés en las negociaciones. Serán serias y sustanciales, ya que no se trata solo de llenar el vacío de Nagelsmann».

Minslaff podría no oponerse

El técnico señaló que también debe mantener una conversación con el directivo de Red Bull, Oliver Minslaff.

«Hemos discutido algunos temas. Creo que él no se opondrá. Llevo 19 meses trabajando aquí y ha sido un periodo muy productivo», dijo Klopp.

«Tenemos que cambiar la situación radicalmente»

Klopp tampoco ocultó que se siente mentalmente preparado para asumir la selección alemana.

«Estoy listo. En cuanto comienzan las negociaciones, uno empieza a pensar más rápido. Tenemos que cambiar la situación radicalmente», afirmó en una entrevista con MagentaTV.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrán la Federación Alemana de Fútbol y Jurgen Klopp llegar a un acuerdo oficial?

Jurgen KloppSelección nacional de AlemaniaDFBJulian NagelsmannRed Bull
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Shuhrat Razzakov
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