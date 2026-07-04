La famosa empresa Lenovo ha comenzado por primera vez a utilizar SSD del fabricante chino Yangtze Memory Technologies (YMTC) en sus portátiles de consumo masivo. Según la información de la publicación Notebookcheck, estos componentes han sido identificados en las nuevas configuraciones del modelo ThinkBook 14 Gen 9. Esta es la primera vez que chips de memoria chinos aparecen oficialmente en dispositivos de consumo masivo de una gran marca como Lenovo. Ixbt.com informa de ello.

Se ha revelado que la versión IPL del ThinkBook 14 Gen 9 probada estaba equipada con un SSD de 512 GB, en formato M.2 2242 y con interfaz PCIe 4.0 NVMe. A pesar del estándar de conexión moderno, el rendimiento de este almacenamiento queda significativamente por detrás de los productos de marcas como Samsung o Western Digital que se suelen utilizar en portátiles de esta categoría.

La cuestión de la velocidad y la estabilidad

Los resultados de las pruebas realizadas mostraron que la velocidad de lectura secuencial del disco YMTC se registró en 3950 MB por segundo, y la velocidad de escritura en alrededor de 2514 MB. Estos valores se consideran bajos para el estándar PCIe 4.0. Además, la velocidad de las operaciones aleatorias en formato 4K también resultó ser inferior a la media, lo que podría afectar a la agilidad general del sistema.

Lo más importante es que, bajo una carga prolongada, este SSD tiende a calentarse y entrar en un estado de throttling, es decir, reduce artificialmente su velocidad para bajar la temperatura. Esto puede causar inconvenientes para los usuarios que trabajan con grandes volúmenes de datos.

La razón de los cambios en el mercado

La aparición de chips de memoria chinos en los portátiles Lenovo está relacionada con los cambios globales en el mercado mundial. Actualmente, la demanda de chips para sistemas de inteligencia artificial (AI) está aumentando drásticamente, lo que ha provocado escasez y subida de precios en el mercado de memoria NAND. Por ello, los grandes fabricantes se están dirigiendo a marcas chinas como alternativa a proveedores más caros como Samsung, Kioxia y Western Digital.

Cabe destacar que esta tendencia en el mercado de chips de memoria no se limita solo a Lenovo. Anteriormente, se había informado de que Apple también solicitaba al gobierno de los Estados Unidos permiso para comprar memoria al fabricante chino CXMT. Esto indica que en el futuro las tecnologías chinas ocuparán una posición aún más sólida en el mercado mundial de la electrónica.

Teniendo en cuenta que los productos Lenovo también son muy populares en el mercado de Uzbekistán, es muy probable que pronto encontremos estas nuevas piezas en los portátiles de nuestras tiendas. Sin embargo, se recomienda a los compradores prestar atención no solo al procesador y a la memoria RAM, sino también a la marca del SSD instalado al elegir un dispositivo.