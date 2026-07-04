Neymar listo para jugar el partido completo: Carlo Ancelotti habló sobre el estado de la estrella brasileña

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Neymar listo para jugar el partido completo: Carlo Ancelotti habló sobre el estado de la estrella brasileña

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció que la estrella principal del equipo, Neymar, finalmente ha recuperado totalmente su condición física y está listo para jugar 90 minutos en los encuentros del Mundial. Esta noticia era esperada por los aficionados de los «Pentacampeões», ya que el experimentado delantero no había podido mostrar todo su potencial durante mucho tiempo debido a una lesión. Así lo informa Goal.com.

Según la entrevista concedida por el técnico italiano al diario Folha de S.Paulo, Neymar, de 34 años, se ha recuperado por completo de una lesión en los músculos de la pantorrilla derecha. Hasta ahora, solo había jugado 14 minutos entrando desde el banquillo en el partido contra Escocia. Sobre el encuentro con Japón, el entrenador explicó que lo mantuvo en el banquillo para reservarlo para una posible prórroga.

Ancelotti también se refirió al estado anímico actual del jugador. El entrenador admitió que Neymar no está nada contento de estar en el banquillo. «No está feliz, pero se está comportando de manera muy profesional. Neymar trabaja con todas sus fuerzas en los entrenamientos y goza de un gran respeto entre sus compañeros. No es solo un jugador de calidad, sino también una persona muy humilde», destacó el técnico.

Gran refuerzo antes del duelo en Nueva Zelanda

Se espera que la línea de ataque de la selección brasileña se fortalezca considerablemente antes del próximo partido crucial contra Noruega. Ancelotti señaló que la experiencia de Neymar será decisiva para controlar el ritmo del juego. Según sus palabras, la dinámica del partido determinará cuánto tiempo estará en el campo, pero físicamente es capaz de jugar el partido completo.

Neymar es el máximo goleador de la historia de la selección de Brasil y su regreso sin duda tendrá un impacto positivo en el estado de ánimo general del equipo. Aunque se ha vuelto más propenso a las lesiones con la edad, su creatividad en el campo y su habilidad en las jugadas a balón parado siguen siendo de nivel mundial.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, cada movimiento de Neymar es interesante, ya que es considerado uno de los jugadores más técnicos de nuestra era. Se espera que su regreso al once titular aumente las posibilidades de Brasil de ganar el campeonato. Ahora, toda la atención se centra en la táctica que Ancelotti elija contra Noruega y los minutos que le otorgue a Neymar.

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Jahongir Tursunov
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