Los glaciares suizos se derriten a una velocidad récord

La intensa ola de calor observada en Europa está provocando que los glaciares suizos se derritan mucho antes y a un ritmo mucho más acelerado de lo habitual. Los científicos destacan que esta situación indica que los glaciares de los Alpos podrían reducirse considerablemente por segundo año consecutivo. Sobre esto, Reuters informó.

Los expertos indicaron que el 29 de junio de este año, el glaciar del Ródano, situado en el sur de Suiza, alcanzó la etapa denominada «día de pérdida del glaciar» . Este período designa el proceso en el que la capa de nieve acumulada durante la temporada invernal se ha derretido por completo y las capas de hielo plurianual del glaciar comienzan a fundirse.

Según Matthias Huss, responsable del servicio suizo de vigilancia de glaciares, esta fecha se registró como la segunda más temprana en la historia de las observaciones. El récord de precocidad se observó en 2022, cuando este proceso había comenzado tres días antes que ahora.

El especialista destacó que la escasa nevada durante los meses de invierno y las sucesivas olas de calor observadas desde el inicio del verano han provocado el derretimiento acelerado de los glaciares.

«Es una situación muy preocupante. Antes incluso de llegar a la mitad del verano, los glaciares ya han empezado a perder un volumen considerable», declaró Matthias Huss.

Según sus cálculos, durante los días cálidos observados en junio, el volumen de agua de deshielo de los glaciares suizos fue suficiente para llenar una piscina olímpica estándar cada seis segundos durante dos semanas.

Además, se constató que en uno de los puntos de observación del glaciar del Ródano, aproximadamente 1,5 metros de espesor de hielo se derritieron en solo dos semanas de calor extremo.

Los turistas que visitan esta región desde hace muchos años también perciben claramente estos cambios. Harry Blok, un turista alemán que visita regularmente el glaciar del Ródano desde hace 50 años, declaró que la drástica reducción del glaciar ante sus ojos le causa una profunda angustia.

«Estoy llorando. Este glaciar, antes inmenso, está desapareciendo ante nuestros ojos. Es la prueba más evidente del cambio climático», declaró.

Los científicos destacan que si las altas temperaturas persisten, los glaciares suizos podrían perder una cantidad importante de masa de hielo también este año. Esto se considera uno de los factores que generan seria preocupación para la naturaleza y las reservas de agua en Europa.