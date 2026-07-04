Zlatan Ibrahimovic sobre Cristiano Ronaldo: «Tiene secuestrada a la selección de Portugal»

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Zlatan Ibrahimovic sobre Cristiano Ronaldo: «Tiene secuestrada a la selección de Portugal»

Zlatan Ibrahimovic, una de las figuras más ruidosas del fútbol, expresó duras críticas hacia Cristiano Ronaldo tras la difícil victoria de la selección de Portugal sobre Croacia. Según el exdelantero sueco, la presencia del astro de 39 años en el plantel obstaculiza el desarrollo del equipo, y esta decisión responde más a la nostalgia que a principios deportivos. Goal.com lo informa .

Según Goal.com, Ibrahimovic, en su intervención como experto en Fox Sports, expresó dudas sobre el futuro del equipo de Roberto Martinez. Zlatan afirmó que Portugal no podrá tener éxito en la Copa del Mundo de 2026 con un Ronaldo de 41 años. Según él, el estado actual del delantero perjudica más al juego colectivo de lo que lo beneficia.

«No es un liderazgo legendario, es simplemente ego»

En su discurso, Ibrahimovic señaló que los movimientos de Ronaldo en el campo se han vuelto limitados y que solo espera el balón dentro del área. «Esto no es un liderazgo legendario. Es simplemente un ego personal que tiene secuestrada al equipo, nada más. Ronaldo ha perdido su agilidad y su técnica. Actualmente no son sus piernas, sino su nombre y su prestigio del pasado lo que lo sostiene», dice Zlatan.

El exfutbolista también fundamentó sus argumentos con el ejemplo de Goncalo Ramos, quien entró desde el banquillo y marcó el gol de la victoria contra Croacia. Según Ibrahimovic, que atacantes jóvenes y prolíficos como Ramos se queden en el banquillo mientras Ronaldo es titular constituye una «locura basada en la nostalgia».

Cabe recordar que el partido entre Portugal y Croacia estuvo lleno de acontecimientos dramáticos. Ivan Perisic abrió el marcador, y Cristiano Ronaldo igualó desde el punto de penal. Al final del encuentro, fue Ramos quien anotó el gol de la victoria. Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas arbitrales: el gol marcado por Josko Gvardiol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR, lo que provocó serias protestas del entrenador croata Zlatko Dalic.

Incluso entre los aficionados al fútbol en Uzbekistán existen diversas opiniones sobre el futuro de Ronaldo en la selección. Se espera que las declaraciones de Ibrahimovic generen grandes debates en las redes sociales, ya que el capitán portugués sigue siendo una de las figuras más importantes del equipo.

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Jahongir Tursunov
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