Baterías del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: reveladas las capacidades de la nueva generación

Aunque aún falte bastante tiempo para que Apple presente sus futuros flagships — los modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, información importante sobre las características técnicas de estos dispositivos se ha filtrado en las redes. En particular, se espera un aumento significativo en la capacidad de la batería de los nuevos smartphones, lo que permitirá prolongar la autonomía del dispositivo para los usuarios. Fuente: Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, los dispositivos de la gama iPhone 18 Pro estarán equipados con baterías más potentes que los modelos iPhone 17 Pro anteriores. Estos cambios no solo afectan a la versión Pro estándar, sino también al modelo Pro Max con las especificaciones más altas, y se espera que eleven la eficiencia energética a un nuevo nivel.

Cambios entre los modelos

Según la información obtenida, la versión del modelo iPhone 18 Pro destinada al mercado chino contará con una batería de 4056 mA·horas de capacidad. A modo de comparación, el modelo iPhone 17 Pro presentaba un indicador de 3988 mA·horas. Para la modificación producida para el mercado estadounidense, se prevé que la capacidad de la batería aumente de 4252 mA·horas a 4288 mA·horas.

La mayor actualización y el aumento de potencia se observan en el modelo iPhone 18 Pro Max. La batería certificada para el mercado chino de este dispositivo alcanza los 5391 mA·horas, mientras que en el modelo iPhone 17 Pro Max esta cifra era de 4823 mA·horas. La versión destinada al mercado estadounidense es aún más potente — equipada con una batería de 5567 mA·horas (frente a 5088 mA·horas en la generación anterior).

Filtraciones técnicas y cuestiones de seguridad

La difusión de esta información está relacionada con brechas en la cadena de suministro de Apple y filtraciones de datos inesperadas. Anteriormente, habían aparecido en las redes sociales fotos de las baterías del iPhone 18 Pro Max destinadas a diferentes regiones. Además, los insiders también han proporcionado información sobre las características de la placa base (motherboard) de los nuevos smartphones.

Cabe destacar que parte de esta información podría haberse obtenido como resultado de ciberataques. Según los informes, individuos no identificados robaron la lista de proveedores de piezas de repuesto y publicaron en la red abierta fotos y vídeos que muestran los procesos de prueba del iPhone 18 Pro.

Esta noticia es especialmente importante para los usuarios uzbekos, ya que la potencia y la duración de la batería de los dispositivos Apple figuran entre los principales criterios de elección de un smartphone en el mercado local. Dicha expansión de la capacidad de la batería podría convertir al iPhone 18 Pro Max en uno de los flagships más duraderos de su categoría.