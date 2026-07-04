Samsung da un paso inesperado: aparece un nuevo SSD sin caché DRAM en la serie 990

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Samsung da un paso inesperado: aparece un nuevo SSD sin caché DRAM en la serie 990

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para presentar un nuevo producto perteneciente a su familia de dispositivos de almacenamiento más populares. La empresa ha desarrollado un nuevo SSD que formará parte de la serie 990, pero que se diferencia fundamentalmente de los anteriores modelos 990 EVO y 990 PRO. La principal característica de este dispositivo es la ausencia de memoria caché DRAM. Según Ixbt.com, el sitio lo informa.

Según la información aparecida con anticipación en el sitio oficial de Samsung Canada, el nuevo modelo funciona con la interfaz PCIe 4.0 NVMe. Según la publicación de IXBT.com, al no contar con memoria rápida dedicada (DRAM) en el disco, este utiliza la tecnología HMB (Host Memory Buffer). Este sistema toma prestada temporalmente una parte de la memoria RAM del ordenador para el almacenamiento en caché de datos, lo que permite reducir significativamente los costes de fabricación.

Características técnicas y rendimiento

El nuevo SSD se basa en el propio controlador de Samsung y en chips de memoria V-NAND de alta calidad. Se espera que lleguen al mercado versiones de 1 TB y 2 TB de este producto. Sus velocidades se mantienen en un nivel bastante alto a pesar de la ausencia de caché DRAM:

  • Modelo 1 TB: velocidad de lectura secuencial de hasta 7150 MB/s, velocidad de escritura de hasta 6450 MB/s;
  • Modelo 2 TB: velocidad de lectura secuencial de hasta 7250 MB/s, velocidad de escritura de hasta 6450 MB/s;
  • Rendimiento: hasta 850 000 IOPS en lectura y 1,2 millones de IOPS en escritura.
Cabe destacar que este nuevo modelo se queda un poco por detrás del flagship 990 PRO en cuanto a durabilidad. En concreto, se garantizan 400 TBW (recurso de escritura en terabytes) para la versión de 1 TB y 800 TBW para la versión de 2 TB. Aunque estos valores son suficientes para los usuarios comunes y los aficionados a los videojuegos, podrían resultar algo escasos para los profesionales del montaje de vídeo.

La empresa ha fijado un período de garantía de 3 años para este modelo, mientras que en los modelos del segmento superior este período suele ser de 5 años. Esto también indica que el nuevo SSD está más orientado a un segmento más asequible. En el mercado uzbeko, este tipo de dispositivos suelen popularizarse muy rápidamente debido a la proporción entre precio y calidad.

Por ahora, Samsung no ha anunciado la fecha de venta oficial ni el precio del nuevo producto. Aunque la información fue eliminada rápidamente del sitio oficial, este SSD ya ha empezado a aparecer en los catálogos de algunos minoristas. Con toda probabilidad, este modelo aparecerá en los próximos meses en los mercados mundiales, incluida la región de Asia central.

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Abror Shuhratov
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