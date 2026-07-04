El corazón de un aficionado se detiene tras la derrota de su equipo

El partido Bélgica – Senegal disputado en el marco de la Copa del Mundo quedará en la memoria no solo por la intensa lucha en el campo, sino también por un incidente inesperado en las gradas.

Según se ha informado, uno de los aficionados de la selección de Senegal tomó muy mal la amarga derrota de su equipo. En los últimos minutos del partido, tras el tercer gol recibido por Senegal, el estado del aficionado se deterioró bruscamente y perdió el conocimiento en las gradas. Según los primeros informes, su corazón se detuvo.

Los médicos prestaron inmediatamente los primeros auxilios y trasladaron al aficionado de urgencia al hospital. Por el momento, no se ha publicado información oficial sobre su estado de salud.

Recordemos que la selección de Senegal, a pesar de ir ganando 2:0 durante el partido, terminó encajando tres goles consecutivos. Como resultado, el equipo fue derrotado por 2:3 y quedó eliminado de la competición.