¿Puede un anillo inteligente ayudar a combatir la insuficiencia cardíaca

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¿Puede un anillo inteligente ayudar a combatir la insuficiencia cardíaca

Ha comenzado un nuevo programa de ensayo clínico en Jersey para pacientes que padecen insuficiencia cardíaca. Los especialistas pretenden, a través de este estudio, evaluar con mayor precisión la eficacia del tratamiento mediante tecnologías digitales modernas y mejorar la calidad de los servicios médicos prestados a los pacientes en el futuro.

Al ensayo clínico Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), es decir, aquellos diagnosticados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, son reclutados. Durante el estudio, los investigadores analizarán cómo el hierro administrado por vía intravenosa afecta los síntomas de la insuficiencia cardíaca, así como la actividad física y la capacidad de ejercicio de los pacientes.

Un hombre sufriendo, sujetándose el pecho, con una señal de dolor roja en la zona del corazón.

Los participantes del ensayo utilizarán durante 14 semanas un anillo inteligente especial y un parche electrónico con sensor que se coloca en el muslo. Estos dispositivos registran periódicamente indicadores como los movimientos diarios del paciente, el número de pasos, la actividad física y el tiempo de transición de sentado a de pie. El anillo inteligente, por su parte, recopila datos fisiológicos como la frecuencia cardíaca.

Según el Dr. Aaron Henry, médico del departamento de cardiología del hospital de Jersey, en los métodos tradicionales el efecto de la inyección de hierro se evalúa generalmente mediante una prueba de caminata de seis minutos. Sin embargo, este método solo muestra el estado en un momento determinado.

Según sus palabras, la nueva tecnología permite monitorear el estado del paciente de forma continua durante 14 semanas. Los datos recopilados por los dispositivos se cargan en un servidor a través del smartphone del paciente, y los médicos los analizan para evaluar la eficacia del tratamiento.

Un anillo inteligente plateado con sensores en su interior sobre fondo azul.

Según el Dr. Henry, pacientes de diferentes edades pueden participar en el estudio. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los participantes son personas mayores de 70, 80 e incluso 90 años. En su opinión, permitir que los pacientes ancianos también se beneficien de las tecnologías digitales modernas es una de las tareas importantes de la medicina actual.

Para financiar el proyecto Digital Jersey la organización ha Impact Jersey Fund destinado 200 000 libras esterlinas a través de su fondo

Según Tony Moretta, director de la organización, no hay ningún ámbito más importante que el de la salud. En su opinión, Jersey es un terreno propicio para probar nuevas tecnologías médicas digitales y si la isla se convierte en uno de los líderes en este campo, serán los pacientes quienes se beneficien en primer lugar.

Una mano de una persona con un anillo inteligente negro en el dedo sobre fondo azul.

Los especialistas destacan que si este ensayo clínico concluye con éxito, el uso de tecnologías digitales en el seguimiento y tratamiento de la insuficiencia cardíaca podría ampliarse aún más.

JerseyAaron HenryHospital de Jersey
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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