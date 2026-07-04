Una cisterna de gas explotó en India

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Una cisterna de gas explotó en India

Una gran explosión ocurrió involucrando a una cisterna que transportaba gas licuado en el estado de Uttar Pradesh en India.

Según información preliminar, después de que la cisterna chocó contra una barrera de carretera, gas se escapó de ella. Poco después, el gas que se filtraba se incendió, provocando una fuerte explosión e incendio.

Como resultado de la tragedia, 4 personas murieron y otras 2 sufrieron heridas corporales de diversa gravedad. El incendio también dañó vehículos cercanos, con 2 automóviles y 16 motocicletas completamente quemados.

Se informa que el incidente ocurrió el 26 de junio. Sus momentos aterradores fueron captados por cámaras de vigilancia. Actualmente, se lleva a cabo una investigación y se determinan las causas exactas de la explosión.

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