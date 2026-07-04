Perro perdido regresa con su dueño gracias a un video viral

Un perro llamado Gorda, desaparecido durante un mes, fue encontrado inesperadamente gracias a un video que se hizo viral en Internet. Este curioso evento atrajo la atención de numerosos usuarios en las redes sociales.

Resulta que el dueño del perro estaba viendo un video viral que mostraba a aficionados celebrando la victoria de la selección de México, cuando casualmente distinguió a su perro entre la multitud.

Tras ello, examinó detenidamente los edificios y el entorno visibles en el video y logró determinar dónde se había grabado la imagen. Al llegar a la dirección indicada, el dueño se reencontró con Gorda, largamente buscada.

Por suerte, el perro fue encontrado en buen estado de salud y devuelto a sus dueños. Este evento despertó gran interés en las redes sociales, y numerosos usuarios destacan que a veces una simple coincidencia puede provocar los reencuentros más felices.