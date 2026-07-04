Vivo X300e: nuevo flagship equipado con batería de 7000 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

Vivo, que se distingue en el mercado de smartphones por sus soluciones tecnológicas avanzadas, se prepara para presentar su próximo flagship — el modelo Vivo X300e. El dispositivo ya ha obtenido las certificaciones necesarias para su venta en China. Esto indica que en los próximos meses surgirá una seria competencia en el mercado de dispositivos móviles. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según los datos de la agencia de certificación 3C, el nuevo smartphone admite una tecnología de carga rápida de 90 W. Según informa la publicación ixbt.com, se espera que este modelo muestre resultados récord no solo en velocidad de carga, sino también en autonomía. En particular, está previsto equipar el dispositivo con una batería gigante de 7000 mAh de capacidad.

Características técnicas y enfoque de diseño

Según la información de un reputado insider conocido por el seudónimo Smart Pikachu, el modelo Vivo X300e estará equipado con una pantalla de 6,6 pulgadas. Este tamaño se considera «medio» para los smartphones modernos, ofreciendo un equilibrio entre el manejo con una mano y el consumo de contenido. En cuanto al aspecto exterior, se indica que la empresa utilizará su diseño tradicional de estilo «Deco».

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su eficiencia. El Vivo X300e funciona sobre la base del último procesador Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, que aún no ha sido presentado oficialmente al público. Este chip no solo garantiza altas tasas de fotogramas en los juegos, sino que también ofrece una velocidad sin precedentes en el procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial.

Óptica Zeiss y cámara periscópica

Para los aficionados a la fotografía, Vivo continúa una vez más su colaboración con Zeiss. El nuevo smartphone contará con un sistema de cámara de tres lentes. Entre ellas, el teleobjetivo periscópico tiene una importancia especial, ya que permite acercar objetos lejanos sin perder calidad de imagen.

En el mercado de smartphones de Uzbekistán, la serie X de la marca Vivo es bien conocida por sus cámaras de alta calidad. Se espera que el lanzamiento del modelo Vivo X300e lleve la fotografía móvil profesional a un nuevo nivel. Aunque aún no se han revelado el precio y la fecha de lanzamiento en el mercado global, las autorizaciones en China confirman que su estreno está muy cerca.