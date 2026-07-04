Alibaba prohíbe a sus empleados usar la herramienta Claude Code de Anthropic

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Alibaba prohíbe a sus empleados usar la herramienta Claude Code de Anthropic

El gigante tecnológico chino Alibaba ha prohibido oficialmente a sus empleados el uso de la herramienta de programación Claude Code desarrollada por Anthropic. Esta decisión, que se espera entre en vigor el 10 de julio, se considera no solo una medida de seguridad, sino también la siguiente etapa de las tensiones políticas y tecnológicas en el mercado mundial de la inteligencia artificial. Techcrunch.com informa .

En realidad, Anthropic, con sede en Estados Unidos, ya había restringido el uso de sus modelos por parte de empresas chinas y estructuras extranjeras vinculadas a ellas. Sin embargo, numerosos usuarios encontraban formas de acceder al sistema a través de diversos métodos alternativos. Según la información más reciente, Anthropic está trabajando activamente para cerrar estas «brechas» y proteger el sistema de usuarios no autorizados.

Según informaciones difundidas en la plataforma Reddit, una versión específica del programa Claude Code contaba con una función oculta para detectar la vinculación de los usuarios con China. El representante de Anthropic, Thariq Shihipar, explicó esta situación en la red X (anteriormente Twitter), afirmando que se trataba de un experimento iniciado en marzo. Según sus declaraciones, esta medida se implementó para protegerse contra el uso abusivo de la información de cuentas por parte de vendedores no autorizados y contra la práctica de la «destilación» (entrenar un modelo de IA basándose en los datos de otro).

Medidas de seguridad y alternativas internas

La dirección de Alibaba ha clasificado la herramienta Claude Code en la categoría de «software de alto riesgo». La empresa recomienda firmemente a sus empleados que utilicen en su lugar su propia herramienta interna, Qoder. Esta medida tiene como objetivo no solo prevenir las fugas de datos corporativos, sino también fortalecer la independencia tecnológica local.

Esta situación es un claro ejemplo de la «guerra fría tecnológica» entre Estados Unidos y China. Mientras las empresas estadounidenses líderes en el campo de la inteligencia artificial intentan proteger sus tecnologías de los rivales estratégicos, los gigantes chinos como Alibaba se ven obligados a reducir su dependencia externa y crear su propio ecosistema.

Para los especialistas uzbekos también, este tipo de situaciones puede constituir una lección importante. Depender de los servicios globales puede, en determinada etapa, provocar restricciones inesperadas o problemas relacionados con la seguridad de los datos. Como se observa en el ejemplo de Alibaba, las grandes corporaciones, incluso renunciando a las tecnologías occidentales más avanzadas, priorizan su seguridad.

Según ixbt.com, Anthropic ya ha implementado métodos aún más robustos para proteger sus modelos y tiene la intención de bloquear completamente los intentos de acceso desde China. Esto podría conducir en el futuro a una división aún más estricta del mercado de la inteligencia artificial según fronteras regionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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