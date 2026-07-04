Beelink presenta un mini-PC inusual: memoria de smartphone en lugar de SSD

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Beelink presenta un mini-PC inusual: memoria de smartphone en lugar de SSD

Beelink, una de las marcas líderes en el mercado de mini-PC, ha presentado su nuevo modelo EQi 304. Este dispositivo llama la atención por una solución inesperada en el mundo de la tecnología: está equipado con memoria flash UFS 3.1, utilizada en smartphones y tabletas, en lugar de los discos SSD tradicionales. Esta iniciativa se valora como una respuesta a la situación de crisis actual en el mercado de memoria y un intento de optimización de costes. Según Ixbt.com informa .

El nuevo modelo Beelink EQi 304 se basa en la plataforma Intel Wildcat Lake, y su versión base cuenta con memoria UFS 3.1 de 512 GB. Según ixbt.com, el ancho de banda teórico de este tipo de memoria es de 2,9 GB por segundo. A modo de comparación, las unidades SSD NVMe PCIe 4.0 modernas pueden alcanzar velocidades superiores a 7 GB por segundo. Esto significa que el nuevo mini-PC será más lento en el manejo de datos que los ordenadores convencionales.

Características técnicas y posibilidades de expansión

Aunque la memoria principal sea de nivel smartphone, el fabricante ha conservado opciones adicionales para los usuarios. El chasis del dispositivo cuenta con dos ranuras M.2, una con interfaz PCIe 4.0 x2 y la otra con PCIe 4.0 x1. Esto permite a los usuarios aumentar la velocidad de almacenamiento instalando posteriormente un SSD estándar.

El corazón del mini-PC es un procesador Intel Core 3 Processor 304 de 5 núcleos. El dispositivo admite hasta 32 GB de memoria RAM DDR5-5600 o LPDDR5. También está equipado con dos puertos Thunderbolt 4 e interfaces de red de 10 Gbit/s y 2,5 Gbit/s. La integración de un bloque de alimentación de 85 W dentro del dispositivo aumenta aún más su compacidad.

Precios y llegada al mercado

El precio del modelo Beelink EQi 304 varía según la capacidad de su memoria RAM. Actualmente, la versión base con 16 GB de memoria RAM se estima en unos 500 dólares. Para el modelo con especificaciones superiores, es decir, 24 GB de memoria RAM, los compradores tendrán que pagar 740 dólares.

Teniendo en cuenta que el segmento de mini-PC es cada vez más popular en el mercado uzbeko, esta novedad de la marca Beelink podría resultar interesante para los trabajadores de oficina y los usuarios que buscan un dispositivo compacto para uso doméstico. Sin embargo, se espera que la decisión de utilizar memoria de smartphone genere diversos debates entre los usuarios profesionales. Las principales características técnicas del dispositivo son las siguientes:

  • Procesador: Intel Core 3 Processor 304 (Wildcat Lake);
  • Memoria principal: 512 GB UFS 3.1;
  • Memoria RAM: 16 GB o 24 GB DDR5;
  • Puertos: 2 Thunderbolt 4, Ethernet (10 Gbit/s y 2,5 Gbit/s);
  • Adicional: 2 ranuras M.2 SSD.

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Abror Shuhratov
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