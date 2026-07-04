El club londinense Arsenal y el equipo turco Beşiktaş han llegado a un acuerdo definitivo sobre el traspaso del delantero belga Leandro Trossard. El futbolista de 31 años, que se ha convertido en una pieza importante del equipo de Mikel Arteta, está a punto de continuar su carrera en Turquía. Este traspaso es considerado como un nuevo paso en la política de rejuvenecimiento de la plantilla y la estabilidad financiera del club londinense. Goal.com informa al respecto.

Según The Athletic, el gigante turco ha logrado un resultado significativo en las negociaciones con Arsenal y ha aceptado pagar 20 millones de euros por el futbolista. Según los términos del acuerdo, Beşiktaş transferirá inmediatamente 18 millones de euros, y los 2 millones de euros restantes se pagarán como bonificación según el rendimiento del jugador. Actualmente, las partes están discutiendo los últimos detalles sobre el contrato personal y el salario anual del futbolista (aproximadamente 9 millones de euros).

Duración del contrato y motivos del traspaso

El contrato vigente de Trossard con Arsenal dura hasta el verano de 2027. Aunque el futbolista firmó el año pasado un nuevo contrato con un aumento de salario, la dirección del club considera que vender al delantero de más de 30 años ahora es la opción más conveniente. Venderlo por 20 millones de euros cuando le queda un año de contrato ha sido considerado beneficioso para la situación financiera del club.

Se espera que el anuncio oficial del traspaso se realice después de que concluya la participación de la selección belga en la Copa del Mundo. Actualmente, Trossard es una de las figuras clave de la selección dirigida por Rudi Garcia y se prepara para el partido de cuartos de final contra Estados Unidos. El futbolista ha ofrecido un excelente rendimiento durante el torneo, destacándose por sus acciones eficaces en los partidos contra Nueva Zelanda y Senegal.

El legado de Trossard en Londres

Leandro Trossard fue fichado desde el Brighton en enero de 2023 por 27 millones de libras. Durante este tiempo, ha cumplido la función de jugador versátil en el sistema de Mikel Arteta. Según Goal.com, ha disputado 174 partidos con la camiseta del Arsenal, marcando 36 goles y dando 34 asistencias. Su contribución, especialmente en la banda izquierda y en el ataque central, ha sido inestimable para el equipo.

La temporada más brillante de su carrera fue 2023-24. Entonces, el extremo belga logró marcar 16 goles en el marco de la Premier League y la Liga de Campeones. Además, su hat-trick ante la portería del Liverpool sin duda permanecerá en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo.

Para Beşiktaş, este traspaso no solo representa un refuerzo de la plantilla, sino también un medio para demostrar sus ambiciones en los escenarios europeos. Se espera que la experiencia y el juego creativo de Trossard aporten una gran ayuda al equipo que lucha por el campeonato en la Superliga turca. Se prevé que todos los trámites oficiales del traspaso se completen en los próximos días.