Cabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord histórico

Aunque la selección de Cabo Verde haya finalizado su participación en el Mundial 2026, registró un récord único en la historia del fútbol africano. El equipo se convirtió en el primer representante africano en marcar dos goles a la Argentina, campeona del mundo vigente, en un solo partido.

En un partido dramático que se extendió hasta la prórroga, los argentinos se impusieron 3-2. Pero la valiente actuación de Cabo Verde y sus dos goles quedaron en la historia del Mundial.

Primer equipo africano en marcar dos goles al campeón vigente

Los jugadores de Cabo Verde perforaron la portería argentina en dos ocasiones. De este modo, se convirtieron en la primera selección africana en la historia de los Mundiales en marcar al menos dos goles en un solo partido contra el campeón vigente.

Los representantes del pequeño país insular lucharon hasta el final contra uno de los equipos más fuertes del fútbol mundial, causando serias dificultades al rival.

Camerún y Senegal también vencieron a campeones

Anteriormente, las selecciones africanas habían logrado vencer a campeones del mundo vigentes.

En el Mundial de 1990, Camerún venció a la Argentina, campeona vigente. En 2002, Senegal logró una victoria histórica contra Francia.

Sin embargo, en ambos encuentros, los equipos africanos solo habían marcado un gol contra sus rivales. Cabo Verde, en cambio, marcó dos goles al campeón vigente, estableciendo un nuevo hito.

Argentina se salvó en la prórroga

Cabo Verde actuó sin miedo ante Argentina y llevó el partido a la prórroga.

Sin embargo, en los momentos decisivos, los argentinos consiguieron la victoria por 3-2 y avanzaron a la siguiente fase de la competición.

Resultado histórico tras la derrota

Cabo Verde se despidió del Mundial 2026, pero no abandonó el torneo con las manos vacías. Con su valentía y sus dos goles históricos contra el campeón del mundo vigente, el equipo se ganó un lugar en los anales del fútbol africano.

En resumen, Argentina ganó en el marcador, pero Cabo Verde también dejó su nombre en la historia.