Cabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord histórico

·5·Deportes
Cabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord histórico

Aunque la selección de Cabo Verde haya finalizado su participación en el Mundial 2026, registró un récord único en la historia del fútbol africano. El equipo se convirtió en el primer representante africano en marcar dos goles a la Argentina, campeona del mundo vigente, en un solo partido.

En un partido dramático que se extendió hasta la prórroga, los argentinos se impusieron 3-2. Pero la valiente actuación de Cabo Verde y sus dos goles quedaron en la historia del Mundial.

Primer equipo africano en marcar dos goles al campeón vigente

Los jugadores de Cabo Verde perforaron la portería argentina en dos ocasiones. De este modo, se convirtieron en la primera selección africana en la historia de los Mundiales en marcar al menos dos goles en un solo partido contra el campeón vigente.

Los representantes del pequeño país insular lucharon hasta el final contra uno de los equipos más fuertes del fútbol mundial, causando serias dificultades al rival.

Camerún y Senegal también vencieron a campeones

Anteriormente, las selecciones africanas habían logrado vencer a campeones del mundo vigentes.

En el Mundial de 1990, Camerún venció a la Argentina, campeona vigente. En 2002, Senegal logró una victoria histórica contra Francia.

Sin embargo, en ambos encuentros, los equipos africanos solo habían marcado un gol contra sus rivales. Cabo Verde, en cambio, marcó dos goles al campeón vigente, estableciendo un nuevo hito.

Argentina se salvó en la prórroga

Cabo Verde actuó sin miedo ante Argentina y llevó el partido a la prórroga.

Sin embargo, en los momentos decisivos, los argentinos consiguieron la victoria por 3-2 y avanzaron a la siguiente fase de la competición.

Resultado histórico tras la derrota

Cabo Verde se despidió del Mundial 2026, pero no abandonó el torneo con las manos vacías. Con su valentía y sus dos goles históricos contra el campeón del mundo vigente, el equipo se ganó un lugar en los anales del fútbol africano.

En resumen, Argentina ganó en el marcador, pero Cabo Verde también dejó su nombre en la historia.

Cabo VerdeArgentinaCamerúnSenegalFrancia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason GreenwoodLa Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason GreenwoodAyer, 23:13Arsenal y Beşiktaş llegan a un acuerdo por el traspaso de Leandro TrossardArsenal y Beşiktaş llegan a un acuerdo por el traspaso de Leandro TrossardAyer, 22:15Ruben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del MilanRuben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del MilanAyer, 21:13Ange Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano RonaldoAnge Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano RonaldoAyer, 20:50El Manchester United vuelve a la opción de Aurélien Tchouaméni para reforzar el mediocampoEl Manchester United vuelve a la opción de Aurélien Tchouaméni para reforzar el mediocampoAyer, 20:38¿Pronóstico preciso para hoy: qué selecciones avanzarán a la siguiente ronda?¿Pronóstico preciso para hoy: qué selecciones avanzarán a la siguiente ronda?Ayer, 20:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán