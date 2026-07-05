Una ciudad bizantina oculta bajo las arenas descubierta en Egipto

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Una ciudad bizantina oculta bajo las arenas descubierta en Egipto

En Egipto, arqueólogos han identificado importantes hallazgos que revelan aún más la historia del país. En el oasis de Dajla, situado en el desierto libio al oeste del país, se han descubierto los restos de una ciudad del siglo IV perteneciente al Imperio bizantino. Además, se han identificado 18 tumbas antiguas en la zona de Marina el-Alameyn, cerca de Alejandría. Sobre esto, Associated Press informó basándose en los datos del Ministerio de Turismo y Antigüedades del país.

Se ha informado que en el oasis de Dajla se identificó el trazado de una ciudad antigua con calles que se cruzan en dirección norte-sur y este-oeste. Alrededor de las calles principales se han encontrado restos de un templo, dos torres de vigilancia, estructuras defensivas con muros gruesos y fortificados, así como edificios de viviendas con cúpula. Uno de los arqueólogos señala que una estructura evaluada como la casa de un diácono (asistente del sacerdote) también funcionaba como iglesia antes de la construcción del templo.

Durante las excavaciones también se encontraron hornos para pan, utensilios de cocina y herramientas de piedra utilizadas para moler productos. Además, atrajeron la atención de los arqueólogos monedas de bronce bien conservadas con la efigie de los emperadores bizantinos, inscripciones en latín y símbolos cristianos, así como monedas de oro del reinado del emperador romano Constancio II (337–361).

En la zona de Marina el-Alameyn se descubrieron 18 tumbas antiguas — 11 talladas en la roca y 7 construidas sobre el suelo. Allí también se encontraron vasijas de cerámica, ánforas, lámparas, platos, altares, cuencos de caliza, cuatro monedas de oro colocadas en la boca de los difuntos durante el rito funerario, un sarcófago de granito de 2,5 metros con restos de esqueleto en su interior, así como fragmentos de una estatua de esfinge de yeso.

Los especialistas destacan que estos hallazgos permitirán estudiar mejor la vida, el urbanismo, las tradiciones religiosas y los ritos funerarios de la época bizantina y romana en el territorio egipcio. Estos descubrimientos tienen una gran importancia para resaltar el rico patrimonio arqueológico del país.

EgiptoDakhlaAlejandríaAssociated PressConstancio II
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Aziza Shukhratova
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