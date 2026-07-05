Unahi elegido mejor jugador del partido contra Canadá

El centrocampista de la selección de Marruecos, Azzedine Unahi, fue el protagonista del partido de la fase eliminatoria del Mundial 2026 contra Canadá. El futbolista, autor de dos goles, fue designado mejor jugador del partido según la FIFA.

Los representantes africanos derrotaron de forma contundente a Canadá, uno de los países anfitriones, por 3:0 y se clasificaron para los cuartos de final del mundial.

Unahi asegura la victoria con un doblete

Aunque el marcador se mantuvo sin goles durante la primera mitad, Marruecos tomó el control del partido tras el descanso.

Azzedine Unahi conquistó la portería rival en dos ocasiones, contribuyendo enormemente a la importante victoria de su equipo. Sus goles en la segunda parte fueron el factor principal que rompió la resistencia de Canadá.

La FIFA nombra a Unahi mejor jugador

Al finalizar el partido, la FIFA reconoció al centrocampista marroquí como el mejor futbolista del encuentro.

Unahi no solo registró un doblete, sino que también destacó por su actividad en el centro del campo, su capacidad para organizar los ataques y su sangre fría en situaciones cruciales.

Marruecos en cuartos de final por segunda vez

La victoria lograda ante Canadá abrió una nueva página importante en la historia del fútbol marroquí.

De este modo, el equipo africano se clasificó por segunda vez en su historia para los cuartos de final del mundial.

Ahora, los marroquíes continúan su recorrido en el mundial y lucharán por otro resultado histórico.