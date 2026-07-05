Las palabras de Messi a Vozinha reveladas

El portero de la selección de Cabo Verde, Jozimar Vozinha, reveló la conversación que mantuvo con Lionel Messi tras el dramático partido de los octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina.

Según el experimentado portero de más de 40 años, la estrella argentina valoró muy positivamente su actuación y le dijo que todo el pueblo caboverdiano debía sentirse orgulloso de él.

«Tu pueblo debe sentirse orgulloso de ti»

Tras el final del encuentro, ganado 3-2 por Argentina, Vozinha se acercó a Messi.

«Me abrazó y me dijo: “Jugaste de manera increíble. Tu pueblo debe sentirse orgulloso de ti”», recordó el portero.

Para Vozinha, escuchar palabras tan cálidas de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol se convirtió en un momento inolvidable.

¿Cómo respondió Vozinha a Messi?

El portero caboverdiano expresó su gratitud al futbolista argentino y lo calificó como el mejor jugador.

«Fue un momento inimaginable para mí. Le dije: “Gracias, Leo. Eres el mejor”», declaró Vozinha.

También pidió la camiseta de Messi

Durante la conversación, Vozinha le pidió a Messi intercambiar sus camisetas.

Leo le respondió que le daría su camiseta en el túnel después de las entrevistas.

«Estos momentos quedarán grabados en mi corazón para siempre», dijo el portero caboverdiano.

Vozinha se convirtió en uno de los héroes del Mundial

Cabo Verde ofreció una digna resistencia contra Argentina y llevó el partido hasta la prórroga. Sin embargo, cayó derrotado 2-3 en los momentos decisivos y se despidió del torneo.

Aun así, gracias a sus actuaciones convincentes, sus numerosas paradas y su experiencia en este Mundial, Vozinha se convirtió en uno de los porteros más destacados del torneo.

Argentina ganó en el marcador, pero uno de los momentos más sinceros del postpartido quedó entre Vozinha y Messi.