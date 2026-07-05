Las palabras de Messi a Vozinha reveladas

·57·Deportes
Las palabras de Messi a Vozinha reveladas

El portero de la selección de Cabo Verde, Jozimar Vozinha, reveló la conversación que mantuvo con Lionel Messi tras el dramático partido de los octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina.

Según el experimentado portero de más de 40 años, la estrella argentina valoró muy positivamente su actuación y le dijo que todo el pueblo caboverdiano debía sentirse orgulloso de él.

«Tu pueblo debe sentirse orgulloso de ti»

Tras el final del encuentro, ganado 3-2 por Argentina, Vozinha se acercó a Messi.

«Me abrazó y me dijo: “Jugaste de manera increíble. Tu pueblo debe sentirse orgulloso de ti”», recordó el portero.

Para Vozinha, escuchar palabras tan cálidas de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol se convirtió en un momento inolvidable.

¿Cómo respondió Vozinha a Messi?

El portero caboverdiano expresó su gratitud al futbolista argentino y lo calificó como el mejor jugador.

«Fue un momento inimaginable para mí. Le dije: “Gracias, Leo. Eres el mejor”», declaró Vozinha.

También pidió la camiseta de Messi

Durante la conversación, Vozinha le pidió a Messi intercambiar sus camisetas.

Leo le respondió que le daría su camiseta en el túnel después de las entrevistas.

«Estos momentos quedarán grabados en mi corazón para siempre», dijo el portero caboverdiano.

Vozinha se convirtió en uno de los héroes del Mundial

Cabo Verde ofreció una digna resistencia contra Argentina y llevó el partido hasta la prórroga. Sin embargo, cayó derrotado 2-3 en los momentos decisivos y se despidió del torneo.

Aun así, gracias a sus actuaciones convincentes, sus numerosas paradas y su experiencia en este Mundial, Vozinha se convirtió en uno de los porteros más destacados del torneo.

Argentina ganó en el marcador, pero uno de los momentos más sinceros del postpartido quedó entre Vozinha y Messi.

Lionel MessiJozimar VozinyaArgentinaCabo Verde
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Atlético Madrid prepara una oferta final por el traspaso de Morten HjulmandEl Atlético Madrid prepara una oferta final por el traspaso de Morten HjulmandHoy, 00:16Mundial 2026: Marruecos aplasta a Canadá y avanza a cuartosMundial 2026: Marruecos aplasta a Canadá y avanza a cuartosHoy, 00:08Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Enzo FernandezPor qué el Real Madrid renunció al fichaje de Enzo FernandezHoy, 00:07Xabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el ChelseaXabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el ChelseaHoy, 00:01Cabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord históricoCabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord históricoAyer, 23:59Vincent Kompany convence al talento del Bayern de quedarse en el clubVincent Kompany convence al talento del Bayern de quedarse en el clubAyer, 23:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán