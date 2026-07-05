Mundial 2026: Marruecos aplasta a Canadá y avanza a cuartos

En el primer partido de los octavos de final del Mundial 2026, la selección de Marruecos logró una victoria convincente ante Canadá. Los representantes africanos anotaron tres goles en la segunda mitad para imponerse por 3-0.

Empate al descanso

La primera parte del encuentro estuvo marcada por una lucha equilibrada. Aunque ambos equipos intentaron generar ocasiones peligrosas, las porterías se mantuvieron invictas hasta el descanso.

La acción principal comenzó en la segunda mitad.

Doblete de Ounahi

En el minuto 50, los marroquíes aprovecharon una jugada a balón parado para abrir el marcador. El gol fue obra de Azzedine Ounahi.

En el minuto 82, Marruecos organizó un rápido contraataque, castigando a Canadá por segunda vez. Nuevamente, Ounahi definió con precisión para firmar un doblete.

Rahimi sella la victoria

Canadá intentó reducir la diferencia en los últimos minutos, pero en su lugar concedió otro gol.

En el minuto 90+8, Rahimi anotó en la portería rival para fijar el resultado final en 3-0.

Mundial 2026. Octavos de final

Canadá – Marruecos 0:3

Goles: Ounahi 50, 82, Rahimi 90+8.

Canadá: Crepo, Johnston, Bombito, Larea (Shaffelburg, 79), De Fougerol, Eustáquio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmad (Promise David, 79), Buchanan (Jayden Nelson, 88), Oluwaseyi (Cyle Larin, 63), Jonathan David.

Marruecos: Bounou, Hakimi, Issa Diop (Sadane, 87), Mazraoui, Halkhal, El Aynawi, Bouaddi (Amrabat, 63), Ounahi (El-Murabet, 87), Saibari (Rahimi, 22), El Khannous (Talbi, 63), Brahim Díaz.

Marruecos en cuartos de final

De esta manera, Marruecos se clasificó para los cuartos de final gracias a una victoria contundente en los octavos del Mundial 2026.

El equipo africano actuó con paciencia en la primera parte y maximizó sus oportunidades en la segunda mitad para continuar su camino en el torneo.