Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Enzo Fernandez

El Real Madrid ha decidido no fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, durante el periodo de fichajes de verano. La dirección del club considera que el estilo de juego del futbolista argentino no encaja del todo con los planes actuales del equipo.

El Real Madrid pone fin a los rumores

Según la información del periodista Ramon Alvarez, los madrileños incluso han emitido un comunicado oficial con el objetivo de poner fin a los constantes informes sobre el fichaje de Enzo Fernandez.

De este modo, la probabilidad de que el centrocampista de 24 años se traslade al Santiago Bernabeu en un futuro próximo ha quedado prácticamente descartada.

La razón — Valverde y Bellingham

Según la fuente, la dirección del Real Madrid opina que Enzo Fernandez no puede adaptarse lo suficiente a nivel táctico en la misma línea que Federico Valverde y Jude Bellingham.

El club madrileño planea construir el futuro del centro del campo en torno a Valverde y Bellingham. Por este motivo, se ha considerado inadecuado gastar una gran cantidad de dinero en otro valioso centrocampista central.

El precio de Enzo es de 90 millones de euros

El portal Transfermarkt valora el valor de mercado actual de Enzo Fernandez en 90 millones de euros.

El futbolista argentino sigue siendo uno de los jugadores importantes del Chelsea. Sin embargo, no ha encontrado un lugar en la actual estrategia de fichajes del Real Madrid.

Ahora se espera que los madrileños se centren en reforzar otras posiciones de la plantilla en lugar del centro del campo.