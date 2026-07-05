El Atlético Madrid prepara una oferta final por el traspaso de Morten Hjulmand

El club español del Atlético Madrid está a punto de dar un paso decisivo en el traspaso de Morten Hjulmand, capitán del Sporting de Lisboa. Tras el rechazo de su oferta anterior de 35 millones de euros por el centrocampista danés, los madrileños han decidido mejorar las condiciones financieras. Este fichaje sigue siendo la principal prioridad de Diego Simeone para el actual mercado de fichajes de verano. Es lo que Goal.com informa .

Según el diario A Bola, la dirección del Atlético Madrid regresa a la mesa de negociaciones con el objetivo de satisfacer las exigencias del Sporting. La oferta inicial constaba de 30 millones de euros garantizados y 5 millones en bonificaciones, pero el club portugués consideró que esa cifra era insuficiente. Ahora, los «colchoneros» planean aumentar la cantidad del traspaso y cerrar el acuerdo en cuestión de días.

Las exigencias del Sporting y los detalles de la negociación

El presidente del Sporting, Frederico Varandas, ha mantenido una postura firme en las negociaciones. La dirección del club exige un pago garantizado de al menos 40 millones de euros por Hjulmand. Además, el contrato debe incluir bonificaciones adicionales que se pagarán en función del rendimiento futuro del jugador. El Atlético Madrid habría expresado su disposición a aceptar estas condiciones.

Actualmente, todas las partes — el Sporting, el Atlético y el propio jugador — están a favor de acelerar el proceso. El objetivo es formalizar toda la documentación antes del 11 de julio, fecha en la que el equipo del Sporting partirá hacia Algarve para una concentración de entrenamiento. Diego Simeone desea adaptar al nuevo jugador al esquema táctico del equipo lo antes posible.

Morten Hjulmand se convirtió en poco tiempo en el verdadero líder del equipo tras su llegada al Sporting desde el club italiano Lecce. Su disciplina en el campo, su habilidad para recuperar el balón y su capacidad de liderazgo le valieron el brazalete de capitán. El futbolista danés, sintiendo que su etapa en Lisboa llegaba a su fin, ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico.

En realidad, la salida del jugador ya se había contemplado el año pasado, pero el club no lo dejó marchar. En concreto, cuando el Manchester United mostró interés para 2025, el Sporting logró retener a su capitán. Sin embargo, la dirección prometió entonces a Hjulmand que no le pondría obstáculos si le llegaba una oferta adecuada este verano.

Según la información de Goal.com, el futbolista de 26 años está plenamente preparado para dar un nuevo paso en su carrera y probarse en el campeonato español. Si las partes llegan a un acuerdo, este fichaje debería reforzar significativamente el centro del campo del Atlético Madrid.