Vincent Kompany convence al talento del Bayern de quedarse en el club

·9·Deportes
Vincent Kompany convence al talento del Bayern de quedarse en el club

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, mantuvo negociaciones personales con uno de los jóvenes talentos más prometedores del club, Arijon Ibrahimovic, y lo convenció de quedarse en el club. Tras compartir sus planes sobre el futuro del mediapunta de 20 años, el especialista belga logró que el jugador decidiera firmar un nuevo contrato. Goal.com informa al respecto.

Según las publicaciones Sport Bild y Transfermarkt, Ibrahimovic firmará un contrato a largo plazo con el club de Múnich hasta 2028. El acuerdo anterior debía finalizar en 2027, pero la dirección del club y el cuerpo técnico consideraron necesario prolongar el contrato desde ahora para consolidar el lugar del jugador en el futuro del equipo.

Como ex capitán del Manchester City, Vincent Kompany tiene experiencia trabajando con jóvenes talentos y ha hecho de retener a Ibrahimovic en el ecosistema del Bayern una de sus prioridades. La conversación a puerta cerrada entre el entrenador y el jugador resultó finalmente decisiva. Kompany le presentó al joven mediocampista una hoja de ruta clara para integrarse en el once titular.

El camino de formación del talento

Nacido en Núremberg, Arijon Ibrahimovic se unió a la academia del Bayern en 2018, a los 12 años. Sus actuaciones en las categorías juveniles atrajeron rápidamente la atención de los especialistas y, a principios de 2023, firmó su primer contrato profesional. El jugador debutó a los 17 años en un partido contra el Bochum, convirtiéndose en uno de los debutantes más jóvenes de la historia del club.

Ibrahimovic no solo tuvo la oportunidad de destacarse en el campeonato nacional, sino también en el escenario internacional. En diciembre de 2024, en un partido de la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk, entró desde el banquillo y adquirió experiencia en el prestigioso torneo. Sin embargo, para conseguir un lugar permanente en un club de la talla de Múnich, fue cedido en varias ocasiones.

Éxitos durante las cesiones

El jugador militó en los clubes italianos Frosinone y Lazio para mejorar sus habilidades. Sin embargo, su verdadero crecimiento se evidenció la temporada pasada con el Heidenheim. Ibrahimovic disputó 32 partidos con este equipo, de los cuales 25 como titular, y se consolidó como un jugador fiable de la Bundesliga.

Según Goal.com, varios otros clubes europeos habían mostrado interés en Ibrahimovic, pero la intervención personal de Kompany puso fin a todas las dudas. Ahora, el joven mediocampista ofensivo se prepara para mostrar lo mejor de sí mismo en la nueva temporada con el Bayern y luchar por un lugar en el once titular.

Bayern MúnichVincent KompanyArijon IbrahimovicFichajeBundesliga
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el ChelseaXabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el ChelseaHoy, 00:01Cabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord históricoCabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord históricoAyer, 23:59La Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason GreenwoodLa Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason GreenwoodAyer, 23:13Arsenal y Beşiktaş llegan a un acuerdo por el traspaso de Leandro TrossardArsenal y Beşiktaş llegan a un acuerdo por el traspaso de Leandro TrossardAyer, 22:15Ruben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del MilanRuben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del MilanAyer, 21:13Ange Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano RonaldoAnge Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano RonaldoAyer, 20:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán