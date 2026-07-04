Vincent Kompany convence al talento del Bayern de quedarse en el club

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, mantuvo negociaciones personales con uno de los jóvenes talentos más prometedores del club, Arijon Ibrahimovic, y lo convenció de quedarse en el club. Tras compartir sus planes sobre el futuro del mediapunta de 20 años, el especialista belga logró que el jugador decidiera firmar un nuevo contrato. Goal.com informa al respecto.

Según las publicaciones Sport Bild y Transfermarkt, Ibrahimovic firmará un contrato a largo plazo con el club de Múnich hasta 2028. El acuerdo anterior debía finalizar en 2027, pero la dirección del club y el cuerpo técnico consideraron necesario prolongar el contrato desde ahora para consolidar el lugar del jugador en el futuro del equipo.

Como ex capitán del Manchester City, Vincent Kompany tiene experiencia trabajando con jóvenes talentos y ha hecho de retener a Ibrahimovic en el ecosistema del Bayern una de sus prioridades. La conversación a puerta cerrada entre el entrenador y el jugador resultó finalmente decisiva. Kompany le presentó al joven mediocampista una hoja de ruta clara para integrarse en el once titular.

El camino de formación del talento

Nacido en Núremberg, Arijon Ibrahimovic se unió a la academia del Bayern en 2018, a los 12 años. Sus actuaciones en las categorías juveniles atrajeron rápidamente la atención de los especialistas y, a principios de 2023, firmó su primer contrato profesional. El jugador debutó a los 17 años en un partido contra el Bochum, convirtiéndose en uno de los debutantes más jóvenes de la historia del club.

Ibrahimovic no solo tuvo la oportunidad de destacarse en el campeonato nacional, sino también en el escenario internacional. En diciembre de 2024, en un partido de la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk, entró desde el banquillo y adquirió experiencia en el prestigioso torneo. Sin embargo, para conseguir un lugar permanente en un club de la talla de Múnich, fue cedido en varias ocasiones.

Éxitos durante las cesiones

El jugador militó en los clubes italianos Frosinone y Lazio para mejorar sus habilidades. Sin embargo, su verdadero crecimiento se evidenció la temporada pasada con el Heidenheim. Ibrahimovic disputó 32 partidos con este equipo, de los cuales 25 como titular, y se consolidó como un jugador fiable de la Bundesliga.

Según Goal.com, varios otros clubes europeos habían mostrado interés en Ibrahimovic, pero la intervención personal de Kompany puso fin a todas las dudas. Ahora, el joven mediocampista ofensivo se prepara para mostrar lo mejor de sí mismo en la nueva temporada con el Bayern y luchar por un lugar en el once titular.