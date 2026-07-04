La empresa británica Rolls-Royce lleva a una nueva etapa el proyecto UltraFan 80, diseñado para revolucionar el mundo de la aviación. La compañía ha anunciado que antes de finales de 2026 iniciará las próximas pruebas de este motor gigante en un banco de pruebas especial en Derby. Se espera que esta tecnología transforme los estándares de la aviación moderna no solo por su potencia, sino también por su eficiencia ecológica. Ixbt.com informa al respecto.

Según la información de ixbt.com, durante las primeras pruebas realizadas en 2023, el demostrador del motor funcionó con éxito durante unas 70 horas. Posteriormente, los ingenieros trabajaron en perfeccionar aún más el diseño. El UltraFan 80 actualizado incorporó un nuevo compresor de alta presión y una serie de cambios técnicos destinados a aumentar su vida útil.

Ventaja tecnológica y estrategia de mercado

Rolls-Royce no quiere limitarse solo a motores gigantes. La compañía trabaja en paralelo en una versión más compacta llamada UltraFan 30. Este modelo está diseñado para aviones de pasajeros de fuselaje estrecho, y sus primeras pruebas están previstas para 2028. Con este paso, los británicos pretenden entrar en el segmento de mercado más competitivo, dominado por CFM International y Pratt & Whitney.

Una de las etapas más importantes del proyecto es la transición de las pruebas en banco a las pruebas de vuelo. Los especialistas de Rolls-Royce se han marcado como objetivo alcanzar el sexto nivel de preparación tecnológica (TRL 6). Esto significa que el motor deberá demostrar su fiabilidad en un entorno lo más cercano posible a las condiciones de vuelo reales.

Lo interesante es que el UltraFan 80 podría no encajar completamente en ningún avión existente en la actualidad. Según los desarrolladores, el potencial de este motor es tan elevado que para aprovecharlo plenamente se requerirá diseñar liners de una generación completamente nueva. Es decir, la tecnología se ha adelantado a su época y ahora la industria de la aviación debe adaptarse a ella.

Estas novedades también son importantes a largo plazo para el mercado de la aviación de Uzbekistán. Mientras la flota de nuestro transportador nacional se renueva, la aparición de motores con un ahorro de combustible hasta un 25 % superior permitirá en el futuro abaratar el coste de los vuelos y reducir la carga ecológica.

Por ahora no se ha revelado en qué avión portador se probará el UltraFan 80. Sin embargo, la dirección de Rolls-Royce no duda de que este proyecto es el plan más grandioso y ambicioso de la historia de la aviación. Las pruebas de 2026 serán el punto decisivo que determine el destino de esta maravilla de la ingeniería.