Xabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el Chelsea

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha mostrado interés en jugadores de su antiguo club, el Real Madrid, para reforzar la plantilla del club londinense. Según las fuentes, los principales objetivos del técnico español son Aurélien Tchouaméni y Arda Güler.

Alonso quiere reforzar el mediocampo

Según los informes, Xabi Alonso desea ver al centrocampista de la selección de Francia Aurélien Tchouaméni en la plantilla del Chelsea.

Tchouaméni, con su capacidad para el duelo físico en el centro del campo, la recuperación del balón y la iniciación de las jugadas, podría aportar una nueva fuerza al juego del club londinense.

Arda Güler también en el plan del entrenador

Otro objetivo de fichaje del Chelsea es el joven talento del Real Madrid, Arda Güler.

El jugador, que destaca por su técnica, sus decisiones poco convencionales y su versatilidad en ataque, podría tener un papel importante en el nuevo proyecto de Alonso.

Según las fuentes, la dirección del Real Madrid se está preparando para posibles ofertas por ambos jugadores.

Alonso ha firmado un contrato a largo plazo con el Chelsea

Xabi Alonso ha firmado recientemente un contrato con el Chelsea hasta el verano de 2030.

La dirección del club quiere dar al técnico español la oportunidad de construir un nuevo equipo y llevar a cabo un proyecto a largo plazo.

Su buen conocimiento del Real Madrid podría ser una ventaja

Alonso defendió los colores del Real Madrid durante su carrera como jugador. Por ello, conoce bien el sistema interno, el estilo de juego y las capacidades de los jugadores del club madrileño.

Ahora la pregunta principal es: ¿el Chelsea enviará una oferta oficial por Tchouaméni y Güler, o estos dos fichajes quedarán solo en un plan?