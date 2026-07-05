Xabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el Chelsea

·9·Deportes
Xabi Alonso quiere fichar a dos estrellas del Real Madrid para el Chelsea

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha mostrado interés en jugadores de su antiguo club, el Real Madrid, para reforzar la plantilla del club londinense. Según las fuentes, los principales objetivos del técnico español son Aurélien Tchouaméni y Arda Güler.

Alonso quiere reforzar el mediocampo

Según los informes, Xabi Alonso desea ver al centrocampista de la selección de Francia Aurélien Tchouaméni en la plantilla del Chelsea.

Tchouaméni, con su capacidad para el duelo físico en el centro del campo, la recuperación del balón y la iniciación de las jugadas, podría aportar una nueva fuerza al juego del club londinense.

Arda Güler también en el plan del entrenador

Otro objetivo de fichaje del Chelsea es el joven talento del Real Madrid, Arda Güler.

El jugador, que destaca por su técnica, sus decisiones poco convencionales y su versatilidad en ataque, podría tener un papel importante en el nuevo proyecto de Alonso.

Según las fuentes, la dirección del Real Madrid se está preparando para posibles ofertas por ambos jugadores.

Alonso ha firmado un contrato a largo plazo con el Chelsea

Xabi Alonso ha firmado recientemente un contrato con el Chelsea hasta el verano de 2030.

La dirección del club quiere dar al técnico español la oportunidad de construir un nuevo equipo y llevar a cabo un proyecto a largo plazo.

Su buen conocimiento del Real Madrid podría ser una ventaja

Alonso defendió los colores del Real Madrid durante su carrera como jugador. Por ello, conoce bien el sistema interno, el estilo de juego y las capacidades de los jugadores del club madrileño.

Ahora la pregunta principal es: ¿el Chelsea enviará una oferta oficial por Tchouaméni y Güler, o estos dos fichajes quedarán solo en un plan?

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord históricoCabo Verde cayó derrotado pero estableció un récord históricoAyer, 23:59La Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason GreenwoodLa Roma acelera sus gestiones por el fichaje de Mason GreenwoodAyer, 23:13Arsenal y Beşiktaş llegan a un acuerdo por el traspaso de Leandro TrossardArsenal y Beşiktaş llegan a un acuerdo por el traspaso de Leandro TrossardAyer, 22:15Ruben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del MilanRuben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del MilanAyer, 21:13Ange Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano RonaldoAnge Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano RonaldoAyer, 20:50El Manchester United vuelve a la opción de Aurélien Tchouaméni para reforzar el mediocampoEl Manchester United vuelve a la opción de Aurélien Tchouaméni para reforzar el mediocampoAyer, 20:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán