Midjourney exige a los estudios de Hollywood información confidencial sobre inteligencia artificial

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Midjourney exige a los estudios de Hollywood información confidencial sobre inteligencia artificial

El conflicto legal entre la famosa start-up Midjourney, especializada en la creación de imágenes mediante inteligencia artificial, y los mayores estudios cinematográficos de Hollywood ha alcanzado un nuevo nivel. Actualmente, las partes en litigio mantienen serias disputas sobre derechos de propiedad intelectual. Midjourney exige que los gigantes que la han demandado, como Disney, Universal y Warner Bros., revelen cómo utilizan la inteligencia artificial en sus procesos internos. Lo informa Techcrunch.com que lo reporta.

La disputa comenzó el año pasado, cuando estos estudios demandaron a la plataforma Midjourney por infracción de derechos de autor. Los demandantes afirman que la red neuronal permite crear sin autorización personajes famosos pertenecientes a los estudios, como Bart Simpson o Darth Vader. Por su parte, Midjourney sostiene que el entrenamiento del modelo a partir de imágenes existentes se ajusta a los principios del «fair use» (uso justo).

El centro del debate actual gira en torno a los documentos que las partes deben presentar en el marco del proceso judicial. Anteriormente, el juez había dictaminado que los estudios solo debían proporcionar información sobre los productos AI mostrados a los consumidores, es decir, publicados al público. Sin embargo, Midjourney considera que esta restricción es injusta y solicita que se levante.

Desarrollos confidenciales y estándares internos

Según los representantes de Midjourney, los estudios buscan justificar sus afirmaciones de daño al mercado presentando únicamente los documentos que les favorecen. La start-up señala que, a puerta cerrada, los estudios de Hollywood podrían estar realizando precisamente los actos de los que se acusa a Midjourney, es decir, entrenando sus propios modelos AI con contenido sin licencia.

Si los estudios utilizan herramientas AI internas para la elaboración de guiones (storyboarding) de películas o series, o para el desarrollo de nuevas ideas, esto demostraría que el uso de contenido sin licencia es una práctica habitual en este ámbito. Esto podría servir como una sólida herramienta de defensa para Midjourney en el tribunal. Por ello, la start-up exige que los estudios revelen todos los prompts internos (comandos) y sus resultados.

Hacia nuevas reglas en la industria

El abogado principal de los estudios, David Singer, calificó las demandas de la plataforma Midjourney de «pesca» (búsqueda infundada de información). Según sus palabras, Hollywood no tiene la intención de detener la tecnología de inteligencia artificial, sino que simplemente lucha contra la copia y distribución no autorizadas de sus personajes famosos y su propiedad intelectual.

Se espera que este caso judicial constituya un precedente importante que determine las relaciones entre la industria creativa y las empresas tecnológicas en todo el mundo. Mientras que en Uzbekistán también se desarrollan el arte digital y la inteligencia artificial, tales conflictos legales globales servirán como una lección importante para los creadores de contenido locales y los desarrolladores en materia de derechos de autor.

Si el tribunal atiende la demanda de Midjourney, los procesos tecnológicos más confidenciales de Hollywood podrían hacerse públicos. Esto afectará no solo el resultado de este caso, sino también la forma de trabajar de todo el sistema de estudios cinematográficos en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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