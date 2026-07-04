La ONU advierte: el desarrollo de la inteligencia artificial supera a los sistemas legislativos

El consejo científico independiente adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha publicado un informe que señala que las tecnologías de inteligencia artificial (AI) están experimentando un crecimiento sin precedentes y que los sistemas de regulación actuales no logran seguir este ritmo. Según los expertos, las capacidades de los modelos de inteligencia artificial aumentan varios órdenes de magnitud cada pocos meses, lo que hace ineficaz el ciclo tradicional de elaboración de leyes. Fuente: Ixbt.com informa .

Este documento, preparado por el nuevo órgano de expertos internacionales recientemente creado por la ONU, constituye el primer paso de un diálogo mundial. Subraya que los organismos reguladores generalmente solo comienzan a elaborar textos normativos después de haber acumulado una base científica suficiente. Pero en el contexto actual, la tecnología evoluciona tan rápido que para cuando un proyecto de ley está listo, ya se ha vuelto obsoleto.

Beneficios positivos y nuevos riesgos

El informe también reconoce los inmensos beneficios que la inteligencia artificial aporta a la humanidad. En particular, las tecnologías AI muestran resultados revolucionarios en la aceleración del desarrollo de medicamentos y vacunas, el estudio de la resistencia a los antibióticos y el diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer de mama. Además, se aplican con éxito para garantizar la seguridad alimentaria y en los sistemas de alerta temprana ante situaciones de emergencia.

Sin embargo, junto con los resultados positivos, también aumentan los riesgos graves. Los expertos han prestado especial atención a los siguientes problemas:

Creación y difusión de contenido pornográfico sin el consentimiento de las personas mediante tecnologías Deepfake;

Intensificación de los ciberataques y popularización de información falsa (fake) de apariencia creíble;

Dificultad creciente para controlar el comportamiento de los sistemas AI debido al aumento de su autonomía;

Pesada carga impuesta a los sistemas energéticos debido a la construcción de centros de datos.

Desigualdad mundial y medidas futuras

Los expertos de la ONU están preocupados por la concentración de las tecnologías en manos de unos pocos Estados. Los sistemas principales se desarrollan en Estados Unidos y China, y su acceso está disponible principalmente en los países desarrollados. Para los países en desarrollo como Uzbekistán, esto podría profundizar aún más la desigualdad tecnológica y económica, ya que muchos Estados aún carecen de infraestructura y personal cualificado.

Los autores del informe llaman a reforzar la evaluación independiente de los sistemas de inteligencia artificial y a crear normas de seguridad comunes mediante la cooperación internacional. De lo contrario, la AI podría amenazar los derechos humanos, transformar el mercado laboral sin preparación y llevar el flujo de desinformación a un nivel incontrolable.

Este documento analítico tiene por ahora carácter consultivo, y se espera la publicación del informe completo el próximo año. Las discusiones a gran escala a nivel de los Estados comenzarán el 6 de julio de este año en Ginebra.