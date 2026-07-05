Aumentarán los precios de ordenadores y smartphones: Samsung sube el precio de la memoria DRAM un 20 %

Samsung, líder en el mercado mundial de electrónica, ha decidido aumentar los precios de los chips de memoria dinámica (DRAM) en la siguiente etapa. La compañía ha advertido oficialmente a sus clientes que los precios de venta promedio subirán aproximadamente un 20 % en el trimestre actual. Se espera que esta situación afecte directamente no solo a los equipos industriales, sino también a los precios de los smartphones y portátiles de consumo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, el aumento de los precios de los productos de Samsung es la continuación de una tendencia estable de los últimos meses. Las cifras indican que, en el primer trimestre de 2024, el precio promedio de los chips DRAM aumentó más del 90 %, y en el segundo trimestre otro 50 %. Bajo la nueva política de precios, se prevé que los chips LPDDR5X de alto rendimiento se encarezcan significativamente.

Inteligencia artificial y escasez de mercado

Según los expertos, la razón principal del aumento de precios es el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI). Actualmente, los grandes centros de datos (data-centers) requieren volúmenes masivos de memoria RAM para soportar ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje. Los analistas de TrendForce estiman que los precios generales en el mercado DRAM subirán entre un 13 y 18 % en el tercer trimestre, y las memorias flash NAND entre un 10 y 15 %.

Este proceso también afectará al mercado de Uzbekistán. La mayoría de los portátiles y smartphones vendidos en nuestro país dependen precisamente de componentes de Samsung. Si antes 16 GB de RAM se consideraban el estándar, ahora los dispositivos con esta capacidad podrían pasar al segmento de «lujo» o sus precios podrían aumentar considerablemente.

Los fabricantes, incluidos Apple y otras grandes marcas, han comenzado a trasladar el aumento del costo de los componentes al precio final del producto. Por ejemplo, Apple justificó el aumento de precio de algunos modelos nuevos debido al encarecimiento de la memoria y otros componentes. Esta tendencia será especialmente evidente en el segmento de smartphones flagships y portátiles gaming en la segunda mitad del año.

Consecuencias para los consumidores

El aumento del precio de los chips de memoria afectará más a los siguientes dispositivos:

Smartphones flagships de alto rendimiento;

Portátiles diseñados para gamers;

Ultrabooks de clase premium;

Servidores y estaciones de trabajo corporativas.

En la actualidad, la oferta no puede satisfacer la demanda creciente. Mientras persista el déficit de componentes necesarios para la infraestructura de inteligencia artificial, es demasiado pronto para hablar de una bajada de precios en la memoria RAM. Los especialistas recomiendan a los usuarios que planeen comprar un dispositivo nuevo que no retrasen la compra, ya que es muy probable que los precios en las tiendas minoristas sigan subiendo hasta finales de año.