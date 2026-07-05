Alineaciones titulares para el partido Paraguay-Francia

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Alineaciones titulares para el partido Paraguay-Francia

Se conocen las alineaciones titulares para el partido de octavos de final del Mundial entre Paraguay y Francia. El encuentro comienza hoy a las 02:00 hora de Taskent. Paraguay ha optado por un esquema 5-4-1, mientras que Francia ha elegido un 4-2-3-1. La captura de pantalla no muestra completamente el nombre del estadio, los entrenadores de los equipos y los suplentes.

Alineación titular de Paraguay:

• Portero: O. Gill
• Defensas: J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete, J. Alonso
• Mediocampistas: M. Almirón, D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza
• Delantero: J. Enciso

Alineación titular de Francia:

• Portero: Mike Maignan
• Defensas: Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé
• Mediocampistas: Adrien Rabiot, Manu Koné, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé
• Delantero: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se mueve en el centro del ataque francés. Detrás de él se sitúa un trío formado por Barcola, Olise y Dembélé. Paraguay, por su parte, juega con cinco defensas e intenta aprovechar la velocidad de Enciso en los contraataques.

ParaguayFranciaKylian MbappéJulio EncisoCopa del Mundo
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