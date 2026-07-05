Eldor Shomurodov permanecerá en el Istanbul Başakşehir hasta 2028

El delantero de la selección de Uzbekistán Eldor Shomurodov continuará su carrera en el Istanbul Başakşehir. El club turco ha anunciado oficialmente que ha comprado los derechos de transferencia del jugador a la Roma de forma definitiva.

El nuevo contrato entre ambas partes será válido hasta el verano de 2028.

La cesión concluyó con éxito

Shomurodov se incorporó al Istanbul Başakşehir en calidad de cedido desde la Roma en julio de 2025.

El delantero uzbeko se convirtió en poco tiempo en uno de los jugadores clave del equipo. Tras sus actuaciones fiables y prolíficas, el club turco decidió completar el traspaso.

23 goles en 44 partidos

Eldor Shomurodov disputó 44 encuentros en todas las competiciones la temporada pasada.

En estos partidos, el delantero:

marcó 23 goles;

dio 6 asistencias.

Este resultado demuestra que Shomurodov completó su primera temporada en Turquía a un alto nivel.

Valor de mercado 7 millones de euros

Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado actual de Eldor Shomurodov asciende a 7 millones de euros.

Con el nuevo contrato, el Başakşehir ha retenido a largo plazo a uno de los jugadores clave de su línea ofensiva.

La experiencia de Shomurodov en clubes europeos

Eldor Shomurodov también ha jugado en las ligas rusa e italiana durante su carrera.

Ha defendido los colores de clubes como el Rostov, Genoa, la Roma, la Spezia y el Cagliari. Ahora continúa una nueva etapa de su carrera con el Istanbul Başakşehir.

Tras los 23 goles de la temporada pasada, los aficionados esperan resultados aún mejores de Shomurodov.