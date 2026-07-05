Eldor Shomurodov permanecerá en el Istanbul Başakşehir hasta 2028

·29·Deportes
Eldor Shomurodov permanecerá en el Istanbul Başakşehir hasta 2028

El delantero de la selección de Uzbekistán Eldor Shomurodov continuará su carrera en el Istanbul Başakşehir. El club turco ha anunciado oficialmente que ha comprado los derechos de transferencia del jugador a la Roma de forma definitiva.

El nuevo contrato entre ambas partes será válido hasta el verano de 2028.

La cesión concluyó con éxito

Shomurodov se incorporó al Istanbul Başakşehir en calidad de cedido desde la Roma en julio de 2025.

El delantero uzbeko se convirtió en poco tiempo en uno de los jugadores clave del equipo. Tras sus actuaciones fiables y prolíficas, el club turco decidió completar el traspaso.

23 goles en 44 partidos

Eldor Shomurodov disputó 44 encuentros en todas las competiciones la temporada pasada.

En estos partidos, el delantero:

  • marcó 23 goles;

  • dio 6 asistencias.

Este resultado demuestra que Shomurodov completó su primera temporada en Turquía a un alto nivel.

Valor de mercado 7 millones de euros

Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado actual de Eldor Shomurodov asciende a 7 millones de euros.

Con el nuevo contrato, el Başakşehir ha retenido a largo plazo a uno de los jugadores clave de su línea ofensiva.

La experiencia de Shomurodov en clubes europeos

Eldor Shomurodov también ha jugado en las ligas rusa e italiana durante su carrera.

Ha defendido los colores de clubes como el Rostov, Genoa, la Roma, la Spezia y el Cagliari. Ahora continúa una nueva etapa de su carrera con el Istanbul Başakşehir.

Tras los 23 goles de la temporada pasada, los aficionados esperan resultados aún mejores de Shomurodov.

Eldor ShomurodovIstanbul BaşakşehirRomaUzbekistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El gol de Kylian Mbappé lleva a Francia a cuartos de final: la resistencia de Paraguay fue rotaEl gol de Kylian Mbappé lleva a Francia a cuartos de final: la resistencia de Paraguay fue rotaHoy, 04:11Francia vence a Paraguay y avanza a cuartos de finalFrancia vence a Paraguay y avanza a cuartos de finalHoy, 04:07Mbappé clasifica a Francia a cuartos de finalMbappé clasifica a Francia a cuartos de finalHoy, 04:06Rustam Ashurmatov: «Aceptar una celebración así fue difícil»Rustam Ashurmatov: «Aceptar una celebración así fue difícil»Hoy, 04:00Marruecos de nuevo en cuartos de final: el equipo africano hace historiaMarruecos de nuevo en cuartos de final: el equipo africano hace historiaHoy, 03:56Nottingham Forest busca fichar al centrocampista del LiverpoolNottingham Forest busca fichar al centrocampista del LiverpoolHoy, 02:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán