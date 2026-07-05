Rustam Ashurmatov: «Aceptar una celebración así fue difícil»

El regreso de la selección nacional de Uzbekistán desde el Mundial se convirtió en una gran celebración. Sin embargo, según reconoció el defensa Rustam Ashurmatov, los jugadores no se sintieron tan felices como se esperaba en esta ceremonia de bienvenida, sino más bien incómodos.

«Kun.uz» El jugador, en una entrevista concedida al medio, habló abiertamente sobre los resultados en el Mundial, el apoyo de los aficionados y la verdadera valoración de la selección nacional.

«¿Por qué nos ensalzan tanto?», pensamos

Según Ashurmatov, los jugadores no esperaban que se organizara una ceremonia de bienvenida tan grandiosa a su regreso a Uzbekistán.

Tras los ánimos del presidente a la selección nacional, se organizó un evento especial para levantar el ánimo de los jugadores. Sin embargo, los miembros del equipo, al no estar satisfechos con los resultados, no pudieron sentirse a gusto durante la celebración.

«No logramos salir del grupo, no conseguimos ninguna victoria. Sin embargo, nos recibieron con una celebración enorme. No solo yo, otros jugadores también se sintieron incómodos. Pensamos: "¿Por qué nos ensalzan tanto?"», declaró Ashurmatov.

Primer Mundial — histórico, pero resultado insatisfactorio

La participación de la selección de Uzbekistán en el Mundial fue un acontecimiento histórico para el fútbol del país. La selección nacional obtuvo por primera vez su clasificación para la Copa del Mundo, cumpliendo el sueño de millones de aficionados.

A pesar de ello, Ashurmatov destacó que los jugadores no querían conformarse solo con la participación.

«Sí, nos clasificamos para el Mundial y participamos en él. Es nuestra primera participación, por supuesto que es bueno. Pero en el fondo no pudimos aceptar una bienvenida tan festiva», declaró el defensa.

Ashurmatov puso un 2 o un 3 al equipo

Al evaluar la participación de la selección nacional en el Mundial en una escala de 10 puntos, el jugador expresó una opinión muy exigente hacia sí mismo y sus compañeros.

Según sus palabras, los 11 goles encajados por el equipo no permitieron otorgar una nota alta a los resultados.

«Le pondría un 2 o un 3 al equipo. Porque encajamos 11 goles — es demasiado. ¿Por qué otro aspecto debería poner una nota más alta?», declaró Ashurmatov.

Los aficionados mantuvieron la confianza hasta el final

Incluso después de las derrotas contra Colombia y Portugal, los aficionados uzbekos siguieron apoyando a la selección nacional.

Ashurmatov afirmó que los jugadores sintieron muy bien esa confianza y ese cariño. Al mismo tiempo, no ocultó que el apoyo de los aficionados no había mitigado el dolor de las derrotas en el campo.

«Cumplimos el sueño de todo nuestro pueblo, de todo Uzbekistán. Incluso después de las derrotas, los aficionados confiaron en nosotros. Pero perdimos de todos modos», declaró el jugador.

Estas palabras de Rustam Ashurmatov mostraron cuán duramente asumieron los miembros de la selección nacional los resultados del Mundial. Se logró la clasificación histórica, pero los propios jugadores comprenden bien que ahora no se espera solo participación, sino resultados y victorias.