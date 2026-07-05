Cyberpunk 2077 entra en el ranking de los récords mundiales de ventas

·3·Tecnología
Cyberpunk 2077 entra en el ranking de los récords mundiales de ventas

El juego Cyberpunk 2077, desarrollado por el estudio polaco CD Projekt RED, ha conquistado un nuevo hito importante en ventas. Según el nuevo informe de la empresa, la tirada total del proyecto ha superado los 40 millones de copias. Esta cifra ha llevado al juego al top 20 de los videojuegos más vendidos de la historia mundial, confirmando una vez más que los problemas iniciales del proyecto quedaron atrás. Ixbt.com informa al respecto.

Cabe destacar que Cyberpunk 2077 ha alcanzado este resultado en menos de seis años. A finales del año pasado, las ventas ascendían a 35 millones de copias. Por lo tanto, en el último semestre, otros 5 millones de usuarios se han unido a este mundo futurista. Según ixbt.com, para un proyecto lanzado hace más de cinco años y orientado principalmente a la aventura para un solo jugador, se trata de una dinámica muy alta.

Resultados históricos y competencia

Actualmente, Cyberpunk 2077 ocupa el puesto 19 en el ranking de los juegos más vendidos. Comparte esta posición con el popular Hogwarts Legacy y el legendario Sonic the Hedgehog. Según los expertos, la mejora del estado técnico del juego y el lanzamiento de la expansión Phantom Liberty (DLC) contribuyen al crecimiento estable de las ventas.

Otro orgullo del estudio CD Projekt RED — el juego The Witcher 3: Wild Hunt — ocupa el puesto 8 del ranking. Este proyecto se ha vendido en 65 millones de copias y, si no se cuenta Tetris, se trata del juego más popular del mundo sin ningún modo en línea. Estos resultados muestran lo elevada que es la reputación de los desarrolladores polacos en el mercado mundial.

Planes futuros

Entre los gamers uzbekos también, Cyberpunk 2077 despierta un gran interés gracias a sus efectos visuales y su compleja trama. La tecnología Ray Tracing del juego y el aprovechamiento completo de las capacidades de las tarjetas gráficas NVIDIA RTX lo han elevado al nivel de benchmark tecnológico. Actualmente, muchos usuarios están interesados en cuándo saldrá la continuación del juego.

El estudio ha confirmado que ya ha comenzado a trabajar en la segunda parte de Cyberpunk 2077, aunque por el momento no existe ninguna información concreta sobre el proyecto. Sin embargo, el éxito de la primera parte refuerza aún más la confianza en el nuevo proyecto. Se espera que las ventas sigan creciendo en los próximos años.

Cyberpunk 2077CD Projekt REDVideojuegosTecnologíaThe Witcher 3
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Revolución en los semiconductores: presentan tecnología de diseño de chips GaN sin erroresRevolución en los semiconductores: presentan tecnología de diseño de chips GaN sin erroresHoy, 04:00Apple detiene el desarrollo de los AirPods Pro con cámara: un proyecto revolucionario se retrasaApple detiene el desarrollo de los AirPods Pro con cámara: un proyecto revolucionario se retrasaHoy, 03:26La carrera de la IA: Microsoft y las startups apuestan por la energía de fusiónLa carrera de la IA: Microsoft y las startups apuestan por la energía de fusiónHoy, 02:28Google escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos con inteligencia artificial en su nuevo anuncioGoogle escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos con inteligencia artificial en su nuevo anuncioHoy, 01:53Japón planea desplegar 10 millones de robots para 2040Japón planea desplegar 10 millones de robots para 2040Hoy, 01:53Aumentarán los precios de ordenadores y smartphones: Samsung sube el precio de la memoria DRAM un 20 %Aumentarán los precios de ordenadores y smartphones: Samsung sube el precio de la memoria DRAM un 20 %Hoy, 01:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5