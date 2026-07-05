Cyberpunk 2077 entra en el ranking de los récords mundiales de ventas

El juego Cyberpunk 2077, desarrollado por el estudio polaco CD Projekt RED, ha conquistado un nuevo hito importante en ventas. Según el nuevo informe de la empresa, la tirada total del proyecto ha superado los 40 millones de copias. Esta cifra ha llevado al juego al top 20 de los videojuegos más vendidos de la historia mundial, confirmando una vez más que los problemas iniciales del proyecto quedaron atrás. Ixbt.com informa al respecto.

Cabe destacar que Cyberpunk 2077 ha alcanzado este resultado en menos de seis años. A finales del año pasado, las ventas ascendían a 35 millones de copias. Por lo tanto, en el último semestre, otros 5 millones de usuarios se han unido a este mundo futurista. Según ixbt.com, para un proyecto lanzado hace más de cinco años y orientado principalmente a la aventura para un solo jugador, se trata de una dinámica muy alta.

Resultados históricos y competencia

Actualmente, Cyberpunk 2077 ocupa el puesto 19 en el ranking de los juegos más vendidos. Comparte esta posición con el popular Hogwarts Legacy y el legendario Sonic the Hedgehog. Según los expertos, la mejora del estado técnico del juego y el lanzamiento de la expansión Phantom Liberty (DLC) contribuyen al crecimiento estable de las ventas.

Otro orgullo del estudio CD Projekt RED — el juego The Witcher 3: Wild Hunt — ocupa el puesto 8 del ranking. Este proyecto se ha vendido en 65 millones de copias y, si no se cuenta Tetris, se trata del juego más popular del mundo sin ningún modo en línea. Estos resultados muestran lo elevada que es la reputación de los desarrolladores polacos en el mercado mundial.

Planes futuros

Entre los gamers uzbekos también, Cyberpunk 2077 despierta un gran interés gracias a sus efectos visuales y su compleja trama. La tecnología Ray Tracing del juego y el aprovechamiento completo de las capacidades de las tarjetas gráficas NVIDIA RTX lo han elevado al nivel de benchmark tecnológico. Actualmente, muchos usuarios están interesados en cuándo saldrá la continuación del juego.

El estudio ha confirmado que ya ha comenzado a trabajar en la segunda parte de Cyberpunk 2077, aunque por el momento no existe ninguna información concreta sobre el proyecto. Sin embargo, el éxito de la primera parte refuerza aún más la confianza en el nuevo proyecto. Se espera que las ventas sigan creciendo en los próximos años.