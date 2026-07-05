El gol de Kylian Mbappé lleva a Francia a cuartos de final: la resistencia de Paraguay fue rota

La selección de Francia logró una difícil victoria sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial y consiguió su pase a la siguiente fase. En el encuentro disputado en Filadelfia, los discípulos de Didier Deschamps se enfrentaron a más resistencia de la esperada. Aunque Francia partía como favorita, los representantes sudamericanos mantuvieron una sólida línea defensiva. Lo informa Goal.com informa .

En la primera mitad del encuentro, la estelar línea atacante francesa apenas pudo crear situaciones peligrosas. Paraguay, que había eliminado a Alemania en la fase anterior, volvió a exhibir un juego ordenado. Según Goal.com, las acciones ofensivas de la selección francesa fueron infructuosas durante mucho tiempo, convirtiéndose en un partido aburrido para los aficionados.

Mbappé y Messi empatados

No fue hasta el minuto 70 cuando Francia logró abrir el marcador. Désiré Doué fue derribado por Diego Gomez dentro del área penal y el árbitro señaló penalti. Kylian Mbappé , que se presentó para ejecutarlo, aprovechó la oportunidad y acertó con precisión la portería. Este gol no solo dio la victoria a su equipo, sino que también igualó a Mbappé con Lionel Messi en número de goles en mundiales.

Aunque se marcó el gol, el trío ofensivo francés no pudo ofrecer su mejor actuación en este partido. Debido a la falta de pases de calidad, Kylian Mbappé permaneció mucho tiempo sin balón. Sin embargo, su penalti ejecutado con frialdad decidió el destino del encuentro.

Actuación sólida en defensa

La selección de Paraguay se lanzó al ataque en los últimos 20 minutos para intentar igualar el marcador. Sin embargo, los esfuerzos de los discípulos de Gustavo Alfaro no fueron suficientes para perforar la defensa francesa. En particular, el defensor del Bayern Dayot Upamecano y el representante del Arsenal William Saliba cumplieron su tarea de manera excelente. Neutralizaron a tiempo los escasos contraataques del rival.

Para el portero francés, Mike Maignan, miembro del Milan, esta velada fue bastante tranquila. Aparte de atrapar algunos balones aéreos, no se enfrentó a un peligro serio. Aunque el juego global del equipo pareció algo flojo, el resultado fue positivo.

Ahora Francia se enfrentará a Marruecos en cuartos de final. Esta victoria supuso un paso importante para el equipo de Deschamps, pero los expertos destacan la necesidad de aumentar la intensidad ofensiva en los próximos partidos. El choque contra Marruecos se prevé como una seria prueba para los franceses.