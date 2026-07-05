Revolución en los semiconductores: presentan tecnología de diseño de chips GaN sin errores

En la industria de los semiconductores, el proceso de fabricación de microcircuitos es una etapa extremadamente compleja y costosa. La empresa Keysight Technologies, en colaboración con la compañía taiwanesa WIN Semiconductors, ha presentado una nueva plataforma destinada al diseño de chips de radiofrecuencia basados en nitruro de galio (GaN). Esta solución innovante está orientada a producir chips sin defectos desde el primer intento, y se espera que reduzca drásticamente los costos en los procesos tecnológicos. Ixbt.com informa sobre ello.

Actualmente, un solo error en el diseño de un microcircuito puede detener todo el proceso de fabricación y obligar a rediseñarlo. Esto se traduce para las empresas en semanas de tiempo perdido y millones de dólares en pérdidas. Según la información de Ixbt.com, la nueva plataforma permite modelar el rendimiento de los chips con una precisión del 100 % antes de enviarlos a producción.

Simplificación del proceso tecnológico

Este sistema integra el software Keysight Advanced Design System (ADS) y el conjunto de herramientas de diseño WIN NP 120P (PDK) en un único entorno. Esto permite a los ingenieros probar virtualmente no solo el chip en sí, sino también sus interacciones con la carcasa, la placa de circuito impreso y los equipos de medición. Como resultado, se conoce cómo funcionará el producto en condiciones reales de uso antes de que llegue a la cadena de montaje.

La tecnología de nitruro de galio (GaN) es hoy en día de suma importancia para la electrónica de alta frecuencia. Se distingue de los chips de silicio tradicionales por su mayor resistencia a altas tensiones y temperaturas. La nueva plataforma simplifica precisamente el trabajo con este material complejo y ayuda a los fabricantes a lanzar productos competitivos al mercado más rápidamente.

Ámbitos de aplicación y perspectivas de mercado

Estaciones base del estándar de comunicación 5G;

Dispositivos Wi-Fi de alta velocidad;

Sistemas de comunicación por satélite;

Equipos modernos de radiolocalización e industria de defensa.

Los chips creados con esta nueva tecnología se utilizan ampliamente en los siguientes ámbitos:

En Uzbekistán también, en el contexto de la expansión de las redes 5G y el desarrollo de la infraestructura digital, este tipo de soluciones tecnológicas tienen una importancia capital. La reducción del coste de los dispositivos de alta frecuencia y el aumento de su eficiencia energética influyen directamente de manera positiva en la calidad de las comunicaciones que se ofrecen a los consumidores.

Según las previsiones de los expertos, el mercado mundial de soluciones GaN de radiofrecuencia podría alcanzar los 2.770 millones de dólares para 2031. La colaboración entre Keysight y WIN Semiconductors tiene como objetivo liderar este enorme mercado y poner fin al concepto de «rediseño» (re-spin) en la fabricación de microcircuitos. Esto eleva la velocidad de innovación para las startups tecnológicas y las grandes corporaciones a un nuevo nivel.