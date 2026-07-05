La carrera de la IA: Microsoft y las startups apuestan por la energía de fusión

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La carrera de la IA: Microsoft y las startups apuestan por la energía de fusión

Ante el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y el fuerte aumento del consumo energético de los centros de datos, los gigantes tecnológicos se ven obligados a buscar fuentes de energía alternativas. Hoy en día, en el centro de esta carrera se encuentran dos startups del estado de Washington — Helion Energy y Zap Energy. Intentan comercializar la tecnología de fusión nuclear, que durante décadas solo ha estado en fase teórica y experimental. Ixbt.com informa sobre ello.

Helion Energy ya ha firmado un contrato con la corporación Microsoft para el suministro de electricidad a un futuro centro de datos. La empresa planea poner en marcha el primer dispositivo comercial de fusión del mundo para 2028. Actualmente, se está construyendo la estación Orion, con una potencia de 50 megavatios, para alcanzar este objetivo. Se ha atraído una inversión total de 1.500 millones de dólares para el proyecto, lo que representa uno de los mayores indicadores financieros del sector.

Nuevos enfoques tecnológicos

La tecnología de Helion Energy se basa en el método de compresión magnética del plasma. En este proceso, el plasma sobrecalentado se acelera hasta una velocidad de un millón de millas por hora y se comprime mediante campos magnéticos potentes. Se espera que la energía resultante se convierta directamente en corriente eléctrica, sin el ciclo de vapor tradicional. Según ixbt.com, la empresa también trabaja en paralelo en un banco experimental más pequeño llamado Tiny Merge para lograr resultados en los plazos establecidos.

Por otro lado, la startup Zap Energy propone su propio enfoque alternativo. Este proyecto, respaldado por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), utiliza el método Z-pinch. En él, el plasma se comprime mediante una corriente eléctrica potente, generando así su propio campo magnético. Zap Energy ha reunido hasta ahora 330 millones de dólares de inversión y construye su estrategia de manera ligeramente diferente.

Zap Energy planea utilizar no solo la fusión, sino también la tecnología tradicional de fisión nuclear. La startup busca obtener ingresos intermedios mediante la creación de un microrreactor de 10 megavatios basado en las soluciones de Toshiba. Se trata del primer proyecto oficial en el mundo que combina estrategias de fusión nuclear y fisión. Según los representantes de la empresa, este método permite llevar más rápidamente al mercado soluciones energéticas para la infraestructura de AI y reducir los riesgos.

Competencia mundial y desafíos futuros

Hoy en día, más de 50 empresas en todo el mundo trabajan en la energía de fusión. Entre ellas se encuentran los siguientes grandes proyectos:

  • Commonwealth Fusion Systems;
  • Avalanche Energy;
  • General Fusion;
  • Los programas gubernamentales a gran escala de China.
Sin embargo, según los expertos, lograr una generación comercial estable de fusión sigue siendo una tarea de ingeniería compleja. Muchos expertos advierten que, a pesar de las grandes inversiones, esta tecnología podría no materializarse por completo en las próximas décadas. No obstante, el interés de grandes consumidores como Microsoft está acelerando la financiación de los proyectos y el ritmo de investigación.

En conclusión, la energía de fusión ya no es simplemente un objetivo científico fundamental, sino que se ha convertido en una carrera de infraestructura para sostener la economía de la AI. La creciente demanda de electricidad de los centros de datos es el principal factor que determina la viabilidad de este tipo de proyectos innovadores.

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Abror Shuhratov
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