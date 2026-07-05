Francia vence a Paraguay y avanza a cuartos de final

Francia derrotó a Paraguay por la mínima en los octavos de final del Mundial. El único gol del partido lo marcó Kylian Mbappé en el minuto 70. Este gol le dio a Francia el pase a la siguiente fase. El nombre del estadio donde se disputó el partido no fue indicado en la información proporcionada.

Durante el partido, Francia tuvo una gran superioridad en posesión del balón y en número de ataques. El equipo de Didier Deschamps disparó 15 veces hacia la portería rival, de los cuales 5 fueron al arco. Paraguay envió 5 disparos, solo uno de los cuales fue al arco.

En cuanto a la posesión del balón, la superioridad de Francia también fue evidente. El equipo europeo controló el balón en un 76 %, mientras que la cifra de Paraguay fue del 24 %.

Los jugadores franceses realizaron 562 pases durante el partido, con una precisión del 90 %. Paraguay realizó 175 pases, de los cuales el 57 % llegó a su destino.

En córners, Paraguay tuvo 12 y Francia 11 oportunidades. Los franceses cometieron 12 faltas y recibieron 3 tarjetas amarillas. Los jugadores paraguayos cometieron 2 faltas y no recibieron tarjetas. No se registraron tarjetas rojas ni fueras de juego en el partido.

Al final, el gol de Kylian Mbappé en el minuto 70 le dio la victoria a Francia. Paraguay, aunque resistió mucho tiempo en defensa, terminó la competición en los octavos de final.