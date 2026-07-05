Apple detiene el desarrollo de los AirPods Pro con cámara: un proyecto revolucionario se retrasa

Apple ha suspendido temporalmente el desarrollo de una versión revolucionaria de uno de sus productos más populares — los auriculares AirPods Pro — equipada con cámaras integradas. Este dispositivo estaba diseñado para ampliar las capacidades de inteligencia artificial y analizar el entorno del usuario (percepción visual). La información sobre la suspensión del proyecto fue revelada por uno de los insiders más influyentes del mundo tecnológico. Ixbt.com lo informa .

Según un mensaje en la red social X del coleccionista de prototipos e insider conocido bajo el seudónimo de Kosutami, el proyecto, anteriormente considerado casi finalizado, ha pasado a estado «suspendido». Aunque no se han proporcionado razones precisas para esta decisión, la noticia contradice las previsiones positivas difundidas anteriormente por la agencia Bloomberg. Los informes anteriores indicaban que el dispositivo se encontraba en una fase avanzada de pruebas y se preparaba para la producción en masa en breve.

Inteligencia artificial y «ojos inteligentes»

La idea principal de este proyecto consistía en determinar, mediante cámaras infrarrojas integradas en los auriculares, dónde se encuentra el usuario y qué está mirando. Estas cámaras no estaban destinadas a tomar fotos o vídeos, sino a recopilar datos del entorno. La información obtenida se transmitiría a la plataforma Apple Intelligence y al asistente de voz Siri, para que el sistema pudiera ofrecer al usuario consejos más precisos y adaptados al contexto.

Según la información, Apple lleva más de cuatro años trabajando en este proyecto. La llegada del dispositivo al mercado depende directamente de la finalización de una nueva versión, más inteligente, del asistente Siri. Actualmente, las funciones más avanzadas del sistema Siri solo están disponibles en las versiones de prueba del sistema operativo iOS y no se han presentado completamente al público general.

Causas del retraso y expectativas

El retraso del proyecto podría deberse no solo a deficiencias de software, sino también a problemas de suministro de componentes. La escasez reciente de semiconductores y chips de memoria también afecta los planes de producción de gigantes como Apple. Además, los desafíos técnicos relacionados con la integración de las cámaras en el cuerpo de los auriculares han sido una prueba seria para los ingenieros.

Según las estimaciones iniciales, los AirPods Pro con cámara debían salir a la venta en el primer semestre de 2026. Sin embargo, el estado actual del proyecto significa que estos plazos se retrasarán considerablemente o que el concepto del dispositivo se revisará por completo. Para los usuarios de Apple, esta es una noticia inesperada, ya que muchos consideraban este gadget como el próximo paso «inteligente» después del casco Vision Pro.

Cabe señalar que Apple a menudo suspende proyectos en fase de prototipo para luego retomarlos en una versión aún más perfeccionada. Por ahora, los fans de los AirPods Pro tendrán que conformarse con las actualizaciones de los modelos existentes y descubrir cómo funcionan las características de Apple Intelligence en auriculares estándar.