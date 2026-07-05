En el estado de Arizona, EE. UU., ha comenzado la construcción de un proyecto industrial único basado en fuentes de energía renovable: la planta de reciclaje de cobalto de la empresa EVelution Energy. Este complejo, ubicado en el condado de Yuma, se espera que sea la primera gran empresa industrial del país que funcione totalmente con energía solar. El proyecto es significativo no solo por su limpieza ecológica, sino también por su papel en asegurar la independencia estratégica de materias primas de EE. UU. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Para suministrar energía a la planta, se está construyendo una estación eléctrica solar con una capacidad de 28 MW en un área de 61 hectáreas. Según ixbt.com, la energía eléctrica producida se dirigirá directamente al complejo de producción, cuyo valor total se estima en 450 millones de dólares. El exceso de energía se almacenará en sistemas de baterías especiales o se transmitirá a la red eléctrica local.

Importancia estratégica y capacidad de producción

Se prevé que la nueva empresa opere a plena capacidad para finales de 2029. A partir de entonces, la planta tendrá la capacidad de procesar cerca de 24,000 toneladas de hidróxido de cobalto al año. Como producto final, se obtendrán 20,000 toneladas de sulfato de cobalto necesario para baterías y 3,000 toneladas de cobalto metálico ampliamente utilizado en la industria.

Según los cálculos de la empresa, esta planta permitirá cubrir casi el 40 por ciento de la demanda interna de cobalto de EE. UU. Mientras que China lidera actualmente el sector del reciclaje de cobalto en el mercado mundial, tales proyectos sirven para reducir la dependencia externa de EE. UU. Esto es un paso extremadamente importante, especialmente en la cadena de producción de vehículos eléctricos y dispositivos de alta tecnología.

Cooperación internacional y eficiencia económica

Aunque el proceso de reciclaje se lleve a cabo en territorio estadounidense, las materias primas se importarán principalmente del extranjero. EVelution Energy ha firmado contratos a largo plazo con la República Democrática del Congo para el suministro de materias primas, lo que garantiza que la planta tenga una base estable de suministros.

Se espera que el proyecto también traiga grandes beneficios a la economía regional. Se prevé la creación de más de 6,200 nuevos puestos de trabajo durante los procesos de construcción y operación. Además, se están utilizando soluciones de ingeniería y materiales producidos principalmente en EE. UU., lo que ayuda a apoyar la industria local.

Esta experiencia también podría ser interesante para países como Uzbekistán que están prestando atención a las fuentes de energía renovables. El suministro total de energía verde a las empresas industriales se está convirtiendo en una tendencia global, sirviendo como un factor importante para reducir los costos de producción y la carga ecológica.