Kylian Mbappé establece un nuevo récord en los play-offs del Mundial 2026

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha mejorado su récord personal al alcanzar los 11 goles en las fases eliminatorias de los Mundiales.

El único gol anotado en los octavos de final contra Paraguay llevó a los franceses a los cuartos de final.

El gol decisivo — en el minuto 70

En los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, Francia se enfrentó a Paraguay.

En el minuto 70 del encuentro, los franceses obtuvieron un penalti. Mbappé ejecutó el tiro con precisión y abrió el marcador.

El marcador no volvió a cambiar y Francia ganó 1-0.

Partido dirigido por Tantashev

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania, EE. UU.

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev actuó como árbitro principal en el encuentro.

11º gol en play-offs

El gol anotado ante Paraguay fue el undécimo de Mbappé en las fases eliminatorias de los Mundiales.

Hasta el Mundial 2026, la mejor marca en este indicador pertenecía a las leyendas del fútbol brasileño:

Leonidas — 8 goles en 5 partidos;

Ronaldo — 8 goles en 10 partidos.

Mbappé superó los resultados de estos dos futbolistas legendarios, elevando su número de goles en eliminatorias más allá de las dos cifras.

El récord se había actualizado contra Suecia

El líder francés ya había batido el récord de los brasileños en la ronda de dieciseisavos de final.

En aquel partido, Mbappé marcó dos goles ante Suecia, asegurando una amplia victoria de Francia por 3-0.

El gol contra Paraguay elevó su récord a 11. El Mundial continúa para Mbappé, por lo que esta cifra aún podría aumentar.