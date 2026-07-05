Fuertes lluvias inundan las calles de Estambul

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Fuertes lluvias inundan las calles de Estambul

Se observaron fuertes precipitaciones en Estambul. Debido a la gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo, se acumuló agua en algunas calles de la ciudad, dificultando el tráfico.

Según los medios locales, los automóviles circulaban lentamente en algunas vías y se formaron atascos en ciertas zonas. Los conductores tuvieron dificultades para continuar su marcha en las calles inundadas.

La rápida intensificación de las precipitaciones también aumentó la presión sobre la infraestructura urbana. Hasta el momento no se ha proporcionado información precisa sobre los daños causados y las víctimas.

Estambul
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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