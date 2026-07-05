Eduard Mor sobre el partido de ayer: «Paraguay no jugó al fútbol»

El exjugador del Spartak Moscú, Eduard Mor, criticó duramente la actuación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Según el experto, los paraguayos optaron por acciones violentas contra el rival en lugar de jugar al fútbol, y el árbitro Ilgiz Tantashev no logró tomar el control del encuentro a tiempo.

El penalti de Mbappé salvó a Francia

El encuentro, disputado en la ciudad de Filadelfia, terminó con la victoria de Francia por 1-0.

El único gol del enfrentamiento fue anotado de penalti por Kylian Mbappé. El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev no señaló el penalti inicialmente, pero tras revisar la jugada mediante el VAR, concedió la pena máxima a favor de Francia.

Mbappé aprovechó la oportunidad y llevó a su equipo a los cuartos de final.

«Esta violencia es injustificable»

Eduard Mor afirmó que el paso de Francia y Marruecos a los cuartos de final era un resultado esperado. Sin embargo, quedó muy decepcionado por el estilo de juego de Paraguay.

«El juego absolutamente bruto e irrespetuoso de la selección de Paraguay es injustificable. Yo mismo he participado en partidos donde hubo una violencia casi criminal. Te golpean, te patean y vuelven a golpearte una y otra vez», dijo Mor.

Señaló que, dado que la Copa del Mundo es un torneo que ve todo el planeta, tales acciones son totalmente inaceptables.

Tantashev también fue criticado

El exfutbolista destacó que los paraguayos fueron violentos con sus rivales tanto con el balón como sin él.

«No había visto una escena así en este campeonato. El árbitro Ilgiz Tantashev perdió el control del juego y, por alguna razón, no se apresuró a sacar tarjetas amarillas a los paraguayos», afirmó.

En opinión de Mor, el árbitro debería haber frenado la violencia con tarjetas desde el comienzo del encuentro. Al no suceder, en el campo no hubo fútbol real, sino un aumento de choques constantes.

«En general, me gusta el arbitraje en este Mundial. Pero precisamente en este partido, las advertencias debieron darse a tiempo. Como resultado, no vimos fútbol. Paraguay no jugó al fútbol», dijo Mor.

Los franceses no cayeron en la provocación

Eduard Mor también destacó que los futbolistas de Francia no respondieron a las acciones del rival ni cayeron en las provocaciones.

Según sus palabras, la mejor noticia fue que un encuentro tan tenso terminara sin lesiones graves.

En otro partido de esta fase, Marruecos venció a Canadá por 3-0.

El 9 de julio, las selecciones nacionales de Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

¿Cree que Tantashev debería haber mostrado más tarjetas a los jugadores de Paraguay?