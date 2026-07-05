La fría actitud de Kylian Mbappé provocó la ira de Orlando Hill

El portero de la selección de Paraguay, Orlando Hill, expresó su fuerte descontento con el comportamiento de Kylian Mbappé tras el partido de octavos de final contra Francia.

El encuentro terminó con una victoria de Francia por 1-0. El único gol fue anotado por Mbappé desde el punto de penalti.

Extendió la mano, pero no recibió respuesta

Al sonar el silbato final, Orlando Hill se acercó al líder francés para felicitarlo por la victoria.

El portero le tendió la mano a Mbappé, pero el capitán de Francia lo ignoró. Esta situación enfureció al futbolista paraguayo.

Acto seguido, Hill lanzó el balón hacia Mbappé.

«Mbappé me hizo enfadar mucho. Le tendí la mano para felicitarlo por su victoria, pero me ignoró por completo. Esto me puso muy nervioso», dijo el guardameta.

Hill fue el mejor jugador del partido

A pesar de encajar un gol de penalti, Orlando Hill realizó varias paradas cruciales durante el encuentro.

Los organizadores del torneo lo nombraron el mejor jugador del partido.

Mbappé también estaba descontento con Paraguay

Por su parte, Kylian Mbappé también criticó las acciones de los jugadores paraguayos después del encuentro.

El líder francés destacó que el rival jugó de forma brusca y con numerosas faltas. Debido a esto, la tensión entre los jugadores de ambos equipos fue muy alta durante el juego.

Francia logró el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo con una victoria mínima. Sin embargo, el incidente tras el pitido final generó debates tan intensos como el propio partido.