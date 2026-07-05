Un teniente coronel kazajo se convirtió en profesor de baile tras jubilarse, cumpliendo su sueño de infancia (vídeo)

Bolatbek Seydalin trabajó durante muchos años en el sistema de expertos en criminalística del Ministerio del Interior de Kazajistán. Sirvió durante más de 20 años y se jubiló con el rango de teniente coronel.

Tras sus años de servicio, Bolatbek recordó su sueño de infancia que no se había cumplido. Desde el primer grado de la escuela, le interesaba el baile y participaba en un círculo de danza. Sin embargo, en aquel entonces tuvo que abandonar el baile debido a la idea de que un niño debía practicar deportes.

Muchos años después, después de los 50, cambió esta decisión. Bolatbek estudió durante cinco años en varias escuelas de baile en Astaná. Asistiendo regularmente a clases de salsa y bachata, dominó bien estos estilos.

Posteriormente, se unió a la comunidad de baile de la ciudad y comenzó a enseñar. Hoy en día, Bolatbek ya no es un oficial jubilado, sino un profesor que enseña a quienes quieren aprender a bailar.