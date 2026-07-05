Carlo Ancelotti advierte antes del partido contra Noruega

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Carlo Ancelotti advierte antes del partido contra Noruega

El seleccionador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, enumeró los puntos fuertes de su rival antes del octavo de final de la Copa del Mundo 2026 contra Noruega.

El técnico italiano destacó que Brasil debe mostrar su mejor juego del torneo para avanzar a los cuartos de final.

« Noruega es un rival muy fuerte »

Ancelotti calificó a Noruega como un equipo bien organizado y con una alta calidad técnica.

« Noruega es un rival muy fuerte. Es un equipo bien organizado, con gran habilidad y un estilo de juego de primer nivel », afirmó el técnico.

En su opinión, los noruegos no solo son peligrosos en ataque, sino que también mantienen un buen equilibrio entre la defensa y la ofensiva.

El centro del campo de Noruega, el principal peligro para Brasil

El seleccionador brasileño prestó especial atención a las acciones del rival en la zona medular.

« Noruega juega un fútbol ofensivo. Por eso es muy difícil organizar contraataques rápidos contra ellos. Especialmente, su centro del campo actúa con mucha eficacia », dijo Ancelotti.

Esto exige de los futbolistas brasileños una alta disciplina, decisiones rápidas y un aprovechamiento eficiente de las oportunidades.

« Ha llegado el momento de mostrar nuestro mejor fútbol »

Ancelotti espera de su equipo un rendimiento máximo en este encuentro decisivo.

« Debemos mostrar nuestro mejor fútbol. Creo que ahora es precisamente el momento de lograrlo », afirmó.

Brasil había derrotado a Japón por 2-1 en la fase de grupos. Según el entrenador, esta difícil victoria aumentó la confianza del equipo.

« Después del duro partido contra Japón, nuestra confianza aumentó. Queremos fortalecernos aún más y estamos preparados para cualquier situación », dijo Ancelotti.

¿Cuándo es el partido Brasil - Noruega?

El encuentro entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se llevará a cabo en la noche del 5 al 6 de julio.

El enfrentamiento comenzará a las 01:00 hora de Tashkent. El equipo ganador obtendrá el pase a los cuartos de final del mundial.

Carlo AncelottiBrasilNoruegaJapón
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Shuhrat Razzakov
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